Evropski dan jezika u Dolovu: Osnovci zabavili se i promovisali bogatstvo jezika i kultura

Povodom Evropskog dana jezika, 26. septembra 2025. u holu u OŠ „Aksentije Maksimović“ u Dolovu predstavljeni su rezultati Projekta koji su učenici starijih razreda pripremali protekle nedelje u saradnji sa nastavnicama jezika Emilijom Simeunović, Tanjom Rašković, Adrianom Kostadinovski i Natašom Jovanov-Dragosavac.

„Obnovili smo znanje, ponešto novo naučili, zabavili se i promovisali bogatstvo jezika i kultura. Cilj obeležavanja Evropskog dana jezika jeste podsticanje svih nas da učimo jezike, bez obzira na godine i okruženje. Uživali smo u zanimljivostima, timskom radu i takmičarskom duhu“, izjavila je nastavnica Emilija Simeunović.

Učenici 6-1 su predstavljali Srbiju i u okviru projekta prevodili dobrodošlicu na evropske jezike, ali i poslužili drugare domaćim srpskim proizvodima koje su pripremili uz pomoć roditelja. Sedmaci su učestvovali u kvizu Pozdravi me na više jezika!

Učenici su na času nemačkog jezika pripremali materijal za kviz, a osmakinje su prevodile pesme i crtale zastave.

„Ovo je bio nesvakidašnji dan u našoj školi u kome smo svi uživali i što je još važnije, istakli bogatu jezičku i kulturnu raznolikost Evrope koja mora biti negovana i očuvana, a time ćemo ostvariti i cilj – poboljšanje komunikacije i razumevanja među evropskim narodima“, izjavila je nastavnica Simeunović.

(Pančevac)