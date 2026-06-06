USRN Tamiš: Vek najstarijeg udruženja ribolovaca

Članovi pančevačkog udruženja ovih dana pripremaju se za veliko takmičenje 28.juna na Tamišu u pecanju na plovak na kojem se očekuju ekipe iz cele Srbije.

PANČEVO – Za udruženje sportskih ribolovaca i nautičara „Tamiš“ Pančevo 2026. je godina velikog jubileja jer obeležava vek postojanja. To je najstarije aktivno ribolovačko udruženje u Srbiji koje trenutno ima oko 500 članova, prenosi RTV.

Još u vreme Kraljevine Jugoslavije 16 aprila 1926 godine tadašnji kapetan pančevačke policije formirao je prvo udruženje ribolovaca u ovom gradu pod nazivom Pecaroški klub „Tamiš“. Razvoj sportskog ribolova i nautike doveo je i do promene naziva, danas je to Udruženje sportskih ribolovaca i nautičara „Tamiš“ Pančevo koje trenutno ima oko 500 članova i 260 plovila. Najviše ih bilo 70-tih godina oko 1.700 ali ubrzan tempo života uzeo je danak i sve je manje mladih zainteresovanih za ribolov.

To je jedan od razloga da povodom stogodišnjice postojanja Udruženje pokloni 100 pecaroških štapova đacima osnovnih škola, učesnicima nedavno održanog ribolovačkog takmičenja.

Trenutno zabrana lova prestala je za sve vrste ribe izuzev soma do 15 juna ali zbog izuzetno niskog vodostaja na Tamišu pecanje je otežano.

Dragan Milenković –predsednik Udruženja sportskih ribolovaca i nautičara „Tamiš“ Pančevo kaže:

„Peca se šaran ima deverika, pojavio se i smuđ, nema štuke a što se tiče vodostaja planira se ove godine da se aktivira brana tj. prevodnica u Pančevu da bi se koliko toliko podigao vodostaj Tamiša i da bi ispunili ekološki minimum.“

Koliko je vodostaj nizak govori i podatak da je na Dunavu kod Pančeva 2006 godine izmeren vodostaj 777 cm a sada je dve trećine manji. Na Tamišu temperatura vode već je 23 stepena riba se povlači u dublje delove reke i slabije je aktivna.

„Sva dunavska riba kada je mrest ulazi u Tamiš i u razlivima se mresti, zbog niskog vodostaja nije u mogućnosti to da obavi a na žalost neki ribolovci su to iskoriristili i pecali ribu koja je u zabrani objašnjava Milenković.

Pecana je matica šarana tokom lovostaja a ulovljeni primerci imali su i do 15 kilograma. Krivolov je veliki problem, razlog tome je i nedovoljan broj ribočuvara.

Članovi pančevačkog udruženja ovih dana pripremaju se za veliko takmičenje 28.juna na Tamišu u pecanju na plovak na kojem se očekuju ekipe iz cele Srbije.

(RTV)