Dečija nedelja u Vršcu: Priredba za decu „Od srca deci“ 8. oktobra

Povodom dečije nedelje, u sredu, 8. oktobra, od 18 časova u malom studiju Centra Milenijum biće održana priredba za decu „Od srca deci“.

Priredba je deo radionice za decu i roditelje „Natino carstvo“ Nataše Babeu , a obuhvata pesme, recitacije i ritmičke igre.