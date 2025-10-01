Kulturna dešavanja Južni Banat

Dečija nedelja u Vršcu: Priredba za decu „Od srca deci“ 8. oktobra

15:00

01.10.2025

Plakat

Povodom dečije nedelje, u sredu, 8. oktobra, od 18 časova u malom studiju Centra Milenijum biće održana priredba za decu „Od srca deci“.

Priredba je deo radionice za decu i roditelje „Natino carstvo“ Nataše Babeu , a obuhvata pesme, recitacije i ritmičke igre.

