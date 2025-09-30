Višnjički: Ulaganje u decu, mlade i stvaraoce jeste ulaganje u budućnost Kovačice

U svečanoj atmosferi u Galeriji naivne umetnosti u Kovačici proglašeni su dobitnici nagrada u kulturi za dostignuća u 2024. godini. Konkurs, koji Opština Kovačica tradicionalno raspisuje, ima za cilj da podstakne i nagradi pojedince, kolektive i projekte čiji rad ostavlja trajan pečat u kulturnom životu zajednice.

Posebno priznanje, nagrada za životno delo, dodeljuje se najistaknutijim stvaraocima čije celokupno delo predstavlja neizbrisiv trag u kulturi opštine.

Organizator konkursa bio je Savet za kulturu Opštine Kovačica, na čijem je čelu Branislav Atanacković, dok su u žiriju, pored njega, bili i direktor Opštinske biblioteke Kovačica Slobodan Stevanovski, pomoćnica predsednika opštine Kovačica Marijana Meliš, direktorka Galerije naivne umetnosti Ana Žolnaj Barca i direktor JP Radio televizije opštine Kovačica Nevena Gligorijević.

Predsednik opštine Kovačica, Petar Višnjički, tom prilikom je istakao:

„Kultura je temelj identiteta i zajedništva našeg naroda. Nagrade koje danas dodeljujemo nisu samo priznanja za pojedince, kolektive i projekte, već i podsećanje da je ulaganje u decu, mlade i stvaraoce ulaganje u budućnost naše opštine. Kovačica je poznata širom sveta upravo zahvaljujući svojim umetnicima, i zato će briga o obrazovanju, kulturi i tradiciji uvek biti jedan od naših ključnih prioriteta.“

Dobitnici su proglašeni u tri glavne kategorije – projekti, kolektivi i pojedinci, dok je posebna pažnja posvećena međunarodnim doprinosima i nagradi za životno delo.

Ovogodišnji laureati svojim radom, posvećenošću i talentom obogatili su kulturni život opštine i još jednom potvrdili da je Kovačica čuvar bogatog kulturnog nasleđa i mesto iz kojeg nastaju ideje i dela prepoznata i van granica Srbije.

(Pančevac)