Dnevni horoskop za 1. oktobar: Evo ko je siguran u sebe,a ko dobija ozbiljnu ponudu

Ovan

Posao: Dinamičan ali i naporan dan očekuje Ovnove, uz osećaj da sve teče usporenijim tempom nego što su navikli i da tome nema kraja. Samo bez nervoze.

Ljubav: Konstelacija nebeskih tela donosi još jedan dan povoljan za sve vrste ljubavnih akcija prožetih velikom količinom strasti.

Zdravlje: Odlično.

Bik

Posao: Suštinski, za Bikove nema nepremostivih prepreka na poslovnom putu ove srede, a eventualne komplikacije možete napraviti sami sebi.

Ljubav: Ukoliko želite da prodrmate rutinu svakodnevice na vašem ljubavnom planu, moraćete da se malo više potrudite.

Zdravlje: Odlično.

Blizanci

Posao: Pokušajte da izbegnete verbalne sukobe sa poslovnim okruženjem zbog eventualnih kašnjenja u realizaciji nekih bitnih dogovora.

Ljubav: Budite strpljivi i ne namećite suviše direktno svoje stavove ukoliko želite pozitivne pomake na vašem ljubavnom planu.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Rak

Posao: Solidan radni dan je pred vama ukoliko se potrudite da pokažete neophodnu dozu fleksibilnosti, ali i jasnoću i čvrstinu u odbrani svojih stavova.

Ljubav: Ukoliko želite da prodrmate rutinu svakodnevice na vašem ljubavnom planu, moraćete da se malo više potrudite.

Zdravlje: Sasvim solidno.

Lav

Posao: Iako je dosta izazovan dan pred vama, budite mudri i pažljivo procenite sve okolnosti pre nego što krenete u suočavanje sa potencijalnim izazovima.

Ljubav: Nezadovoljstvo na ljubavnom planu uspešno možete razrešiti strpljenjem i fleksibilnošću. Učinite sve što je do vas, ali neke stvari zavise i od druge strane.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Devica

Posao: Nikako neće biti od koristi ako se rasplinete i preopteretite sebe, jer ma koliko sve precizno isplanirali ipak neke stvari neće zavisiti sve od vas.

Ljubav: Bilo kakve inovacije i ljubavni eksperimenti nisu poželjni, a manji verbalni nesporazumi uvek se mogu lako izgladiti.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Vaga

Posao: Upotrebite sve svoje diplomatske veštine kada je komunikacija sa poslovnim okruženje mu pitanju, kako ne bi dolazili u bespotrebne konfliktne situacije.

Ljubav: Bez nekih značajnijih promena na vašem ljubavnom horizontu, najbolje bi bilo da inicijativu danas prepustite drugoj strani.

Zdravlje: Pad energije.

Škorpija

Posao: Savet je da ne radite više stvari odjednom, jer su moguće ozbiljne greške i previdi, koji će vas samo koštati dodatno živaca.

Ljubav: Ništa ne forsirajte, vreme je za lagane priče i komunikaciju bez velikih obaveza i očekivanja.

Zdravlje: Pokušajte da napravite balans između obaveza i adekvatnog odmora.

Strelac

Posao: Nemojte žuriti i nesmotreno preskočiti nevidljive, ali ipak bitne detalje, kako biste sve uspešno i bez greške odradili. obaveze.

Ljubav: Bitno je da ostanete svoji i ne upadnete u zamku brzopletih odluka.

Zdravlje: Vodite računa o kardiovaskularnom sistemu.

Jarac

Posao: Povećan obim posla očekuje Jarčeve, ništa strašno, budite uporni i istrajni i korak po korak idite ka svom zacrtanom cilju.

Ljubav: Potencijalne verbalne nesuglasice trebalo bi da pokušate da izgladite na što jednostavniji način, jer nemate realnih razloga za nezadovoljstvo.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Vodolija

Posao: Uz dobru organizaciju i poštovanje prioriteta, nema razloga da Vodolije ne stignu do željenog cilja, u suprotnom uslediće manji haos, ali i to se može srediti.

Ljubav: Moguća je neka komunikacija preko poslovnog segmenta, pa eto prilike da spojite lepo i korisno.

Zdravlje: Moguća osetljivost urinarnog trakta.

Ribe

Posao: Danas vam brojne obaveze neće predstavljati prevelik teret. Moguće je uspostavljanje poslovnih kontakata sa strancima, ili osobama koje češće i više profesionalno putuju.

Ljubav: Potencijalno iznenađenje mogli biste danas da očekujete na polju ljubavnih relacija. Neko iz prijateljsko-drugarskog okruženja vas posmatra već duže vreme.

Zdravlje: U dobroj ste formi, nastavite da je održavate.