Dnevni horoskop za 1. oktobar: Evo ko je siguran u sebe,a ko dobija ozbiljnu ponudu
Ovan
Posao: Dinamičan ali i naporan dan očekuje Ovnove, uz osećaj da sve teče usporenijim tempom nego što su navikli i da tome nema kraja. Samo bez nervoze.
Ljubav: Konstelacija nebeskih tela donosi još jedan dan povoljan za sve vrste ljubavnih akcija prožetih velikom količinom strasti.
Zdravlje: Odlično.
Bik
Posao: Suštinski, za Bikove nema nepremostivih prepreka na poslovnom putu ove srede, a eventualne komplikacije možete napraviti sami sebi.
Ljubav: Ukoliko želite da prodrmate rutinu svakodnevice na vašem ljubavnom planu, moraćete da se malo više potrudite.
Zdravlje: Odlično.
Blizanci
Posao: Pokušajte da izbegnete verbalne sukobe sa poslovnim okruženjem zbog eventualnih kašnjenja u realizaciji nekih bitnih dogovora.
Ljubav: Budite strpljivi i ne namećite suviše direktno svoje stavove ukoliko želite pozitivne pomake na vašem ljubavnom planu.
Zdravlje: Vrlo dobro.
Rak
Posao: Solidan radni dan je pred vama ukoliko se potrudite da pokažete neophodnu dozu fleksibilnosti, ali i jasnoću i čvrstinu u odbrani svojih stavova.
Ljubav: Ukoliko želite da prodrmate rutinu svakodnevice na vašem ljubavnom planu, moraćete da se malo više potrudite.
Zdravlje: Sasvim solidno.
Lav
Posao: Iako je dosta izazovan dan pred vama, budite mudri i pažljivo procenite sve okolnosti pre nego što krenete u suočavanje sa potencijalnim izazovima.
Ljubav: Nezadovoljstvo na ljubavnom planu uspešno možete razrešiti strpljenjem i fleksibilnošću. Učinite sve što je do vas, ali neke stvari zavise i od druge strane.
Zdravlje: Vrlo dobro.
Devica
Posao: Nikako neće biti od koristi ako se rasplinete i preopteretite sebe, jer ma koliko sve precizno isplanirali ipak neke stvari neće zavisiti sve od vas.
Ljubav: Bilo kakve inovacije i ljubavni eksperimenti nisu poželjni, a manji verbalni nesporazumi uvek se mogu lako izgladiti.
Zdravlje: Vrlo dobro.
Vaga
Posao: Upotrebite sve svoje diplomatske veštine kada je komunikacija sa poslovnim okruženje mu pitanju, kako ne bi dolazili u bespotrebne konfliktne situacije.
Ljubav: Bez nekih značajnijih promena na vašem ljubavnom horizontu, najbolje bi bilo da inicijativu danas prepustite drugoj strani.
Zdravlje: Pad energije.
Škorpija
Posao: Savet je da ne radite više stvari odjednom, jer su moguće ozbiljne greške i previdi, koji će vas samo koštati dodatno živaca.
Ljubav: Ništa ne forsirajte, vreme je za lagane priče i komunikaciju bez velikih obaveza i očekivanja.
Zdravlje: Pokušajte da napravite balans između obaveza i adekvatnog odmora.
Strelac
Posao: Nemojte žuriti i nesmotreno preskočiti nevidljive, ali ipak bitne detalje, kako biste sve uspešno i bez greške odradili. obaveze.
Ljubav: Bitno je da ostanete svoji i ne upadnete u zamku brzopletih odluka.
Zdravlje: Vodite računa o kardiovaskularnom sistemu.
Jarac
Posao: Povećan obim posla očekuje Jarčeve, ništa strašno, budite uporni i istrajni i korak po korak idite ka svom zacrtanom cilju.
Ljubav: Potencijalne verbalne nesuglasice trebalo bi da pokušate da izgladite na što jednostavniji način, jer nemate realnih razloga za nezadovoljstvo.
Zdravlje: Vrlo dobro.
Vodolija
Posao: Uz dobru organizaciju i poštovanje prioriteta, nema razloga da Vodolije ne stignu do željenog cilja, u suprotnom uslediće manji haos, ali i to se može srediti.
Ljubav: Moguća je neka komunikacija preko poslovnog segmenta, pa eto prilike da spojite lepo i korisno.
Zdravlje: Moguća osetljivost urinarnog trakta.
Ribe
Posao: Danas vam brojne obaveze neće predstavljati prevelik teret. Moguće je uspostavljanje poslovnih kontakata sa strancima, ili osobama koje češće i više profesionalno putuju.
Ljubav: Potencijalno iznenađenje mogli biste danas da očekujete na polju ljubavnih relacija. Neko iz prijateljsko-drugarskog okruženja vas posmatra već duže vreme.
Zdravlje: U dobroj ste formi, nastavite da je održavate.