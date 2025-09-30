Asfaltirana Vinogradska ulica u Kačarevu

Zahvalio bi gradu Pančevo jer problem koji smo mi iz MZ Kačarevo imali ušao u vrlo brzu fazu rada i završetka ulice Vinogradske sa krakom Borisa Kidriča.

Vinogradska ulica u Kačarevu koja je prethodnih godina bila u lošem stanju a od velikog je značaja za žitelje Kačarevo potpuno rekonstruisana .Vingradska ulica duga je petsto metara i radi se završni sloj asfalta.Ova ulica je važna jer je povezana je sa ulicom Boris Kidrič. Predsednik MZ Kačarevo Dragoslav Bokun je istakao da Grad Pančevo razume njihove probleme i da je višegodišnji problem rešen.

– Mnogo je bitno jer nam je ostao krak ulice koji nije bio završen a ulica je promenta pored saobraćaja prolazi i veliki broj pešaka i dve ulice se utapaju u Vinogradsku i Borisa Kidriča. Vinogradska ulica je bila u veoma lošem stanju a sada u Vinogradskoj ulici radi završni sloj asfalta. Zahvalio bi gradu Pančevo jer problem koji smo mi iz MZ Kačarevo imali ušao u vrlo brzu fazu rada i završetka ulice Vinogradske sa krakom Borisa Kidriča.

Asfartiranje završnog sloja asfalta u Vinogradskoj ulici trebalo bi da bude završeno do kraja dana ukoliko vreme dozvoli ili najskasnije do sutra kada je planirano da Vinogradska ulica bude puštena u saobraćaj.

