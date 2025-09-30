Selo

Asfaltirana Vinogradska ulica u Kačarevu

Zahvalio bi gradu  Pančevo jer problem koji smo mi iz MZ Kačarevo imali ušao u vrlo brzu fazu rada i završetka ulice Vinogradske sa krakom Borisa Kidriča.

14:00

30.09.2025

Podeli vest:

Printscreen/RTVPančevo

U Kačarevu se urađen završni sloj asfalta u Vinogradskoj ulici koja je veoma značajna za žitelje Kačareva gde je saobraćaj veoma prometan i čiji krak se naslanja na ulicu Boris Kidrič, prenosi RTVPančevo.

Vinogradska ulica u Kačarevu koja je prethodnih godina bila u lošem stanju a od velikog je značaja za žitelje Kačarevo potpuno rekonstruisana .Vingradska ulica  duga je  petsto metara i radi se završni sloj asfalta.Ova ulica je važna  jer je  povezana  je sa ulicom  Boris Kidrič. Predsednik MZ Kačarevo Dragoslav Bokun je istakao da Grad Pančevo razume njihove probleme i da je višegodišnji problem rešen.

– Mnogo je bitno jer nam je ostao krak ulice koji nije bio završen a ulica je promenta pored saobraćaja prolazi i veliki broj pešaka i dve ulice se utapaju u Vinogradsku i Borisa Kidriča. Vinogradska ulica je bila u veoma lošem  stanju a sada u Vinogradskoj ulici radi završni sloj asfalta. Zahvalio bi gradu  Pančevo jer problem koji smo mi iz MZ Kačarevo imali ušao u vrlo brzu fazu rada i završetka ulice Vinogradske sa krakom Borisa Kidriča.

Asfartiranje završnog sloja asfalta u Vinogradskoj ulici  trebalo bi da bude završeno do kraja dana ukoliko vreme dozvoli ili najskasnije do sutra  kada je planirano da Vinogradska ulica bude  puštena u saobraćaj.

(RTV Pančevo)

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.