Od sutra vanredno povećanje plata: Minimalna zarada za godinu dana veća čak 37 odsto

BEOGRAD: Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da će od sutra plate u prosveti i zdravstvu biti vanredno povećane za pet odsto, a minimalna zarada za 9,4 odsto. Mali je rekao da su od početka godine plate u prosveti povećane za 11 odsto i podsetio da je prvo vanredno povećanje od pet odsto bilo 1. marta.

„Sada još pet odsto, a biće i povećanje od 1. januara naredne godine. Samo u ovoj godini ova tri povećanja kumulativno iznose 22,4 odsto. Dakle, 22,4 odsto povećanje plata zaposlenih u prosveti samo u ovoj godini. Ako se uzme u obzir da je prosečna inflacija ove godine negde oko četiri, ovo je značajno povećanje plata u prosveti“, rekao je Mali za RTS.

Naveo je da će sa ovim povećanjem plata zaposlenih u prosveti sa sedmim stepenom stručne spreme, odnosno nastavnika u osnovnim i srednjim školama biti veća od 106.000 dinara.

Mali je rekao da će prosečna plata medicinske sestre biti veća od 90.000 dinara, a da će osnovna primanja lekara-specijaliste bez dodataka preći 170.000 dinara.

„Ono što je suština naše politike godinama unazad je da podižemo životni standard građana Srbije, da oni kojima su povećanja najpotrebnija, ta povećanja i dobiju, a na ovaj način to i realizujemo“, rekao je Mali.

On je ukazao da je prema poslednjim podacima iz jula ove godine prosečna zarada u Srbiji 931 evro, a da je 2012. godine bila oko 300 evra.

Istakao je i da će u decembru ove godine prosečna zarada preći 1.000 evra na nivou cele Srbije.

„Očekujemo da bude oko 1.022 evra. Uprkos svim globalnim problemima, konfliktima, tarifama, carinskim ratovima, uprkos blokadama i tenzijama koje smo imali kod nas, država pokazuje stabilnost, snagu svojih javnih finansija i ostvaruje povećanje zarada“, rekao je Mali.

Kada je reč o minimalnoj zaradi, Mali je rekao da je, osim vanrednog povećanja od 9,4 odsto, sa sindikatima i poslodavcima dogovoreno i redovno povećanje od 10,1 odsto od 1. januara naredne godine.

Mali je podstio da je minimalna zarada 1. januara ove godine uvećana za 13,7 odsto.

„Ovo vanredno povećanje je na 500 evra, a redovno povećanje od 1. januara naredne godine na 551 evro. Kumulativno to je povećanje od čak 37 odsto. Nikada se u istoriji nije desilo da se za godinu dana za 37 odsto poveća minimalna zarada“, rekao je ministar.

Naveo je da u državnoj kasi ima novca za to i da se država drži fiskalnih pravila tako da ne ugrozi makroekonomsku stabilnost.

Mali je rekao da je udeo javnog duga u BDP trenutno oko 44 odsto, a da je prosek eurozone 88-89 odsto.

„Drži javni dug pod kontrolom. A s druge strane činimo sve da pokažemo brigu prema ljudima, ono što je njima važno, da pokušamo da na takav način odgovorimo na izazove“, rekao je Mali.

Dodao je i da će od 1. decembra penzije biti povećane za 12,2 odsto.

