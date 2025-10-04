Nova pravila za ulazak u EU: A gde je pečat?

Građani Srbije, kao i putnici iz većine država sveta koje nisu članice Evropske unije, od oktobra imaju novu obavezu prilikom ulaska u zemlje Šengena.

Od 12. oktobra 2025. godine u punom kapacitetu će početi da funkcioniše sistem EES (Entry/Exit System), digitalni način registracije ulaska i izlaska putnika koji je zamenio dosadašnje pečatiranje pasoša.

Svaki putnik koji prvi put ulazi u Šengensku zonu mora da da svoje lične podatke, ostavi otiske prstiju i napravi fotografiju lica. Ti podaci se čuvaju u jedinstvenoj evropskoj bazi i koriste se prilikom svakog sledećeg prelaska granice. Nakon prve registracije nije potrebno ponovo davati biometrijske podatke – službenici granične kontrole samo upoređuju podatke s postojećom evidencijom.

Ovaj sistem važi u svim članicama Evropske unije koje su u Šengenskoj zoni, osim u Irskoj i na Kipru, a primenjuje se i u Norveškoj, Islandu, Lihtenštajnu i Švajcarskoj. Ukupno, nova pravila odnose se na putnike iz 59 zemalja, uključujući sve države zapadnog Balkana – Srbiju, Crnu Goru, Severnu Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu i Albaniju.

Šta to znači u praksi?

Umesto pečata u pasošu svaki ulazak i izlazak sada je zabeležen elektronski. Sistem beleži datum, mesto ulaska i dužinu boravka. Podaci se automatski čuvaju tri godine, što olakšava kontrolu boravka i sprečava prekoračenje dozvoljenih 90 dana u periodu od pola godine. Za razliku od sistema ETIAS, koji će biti obavezan i plaćaće se, EES se ne naplaćuje. On je isključivo evidencija i alat za kontrolu. Registracija se obavlja samo jednom, a kasnije se prilikom prelaska granice radi brza provera u postojećoj bazi.

Ceo sistem je centralizovan, što znači da se svi podaci odmah prosleđuju jedinstvenom evropskom telu za migracije. Dosad je svaka država članica vodila evidenciju pojedinačno, a podaci su se razmenjivali samo na zahtev. Sada je sve ujedinjeno u jednu bazu dostupnu u realnom vremenu. Evropska unija naglašava da ova promena donosi više koristi nego poteškoća: brži prelazak granice, sigurnije putovanje i efikasniju borbu protiv zloupotreba, kao što je prekoračenje dozvoljenog boravka.

Zašto je sistem uveden?

Evropska unija ističe da je cilj jačanje bezbednosti i efikasnija kontrola granica. Zakon o uvođenju EES-a usvojen je još 2017. godine, ali je primena više puta odlagana. Sada je u potpunosti aktivan. Ovaj sistem se odnosi na sve koji nemaju pasoš zemlje članice EU ili Šengena i namenjen je putnicima koji planiraju kratak boravak, do 90 dana. Zvaničnici tvrde da digitalna evidencija neće značajno usporiti putovanja. Iako prosečna kontrola sada traje nešto duže (oko dva minuta umesto dosadašnjih 45 sekundi), sistem omogućava da se smanje gužve na duže staze, jer službenici više ne moraju ručno da pečatiraju pasoše i ručno proveravaju dužinu boravka. U praksi, putnici će već pri prvom ulasku morati da izdvoje nešto više vremena za skeniranje pasoša, fotografisanje i ostavljanje otisaka. Nakon toga postupak postaje mnogo jednostavniji – svaka naredna kontrola se svodi na brzo poređenje podataka.

(Z.ST)