MUP pokrenuo veliku akciju: Pojačana kontrola motociklista, biciklista i vozača trotineta do 7. juna

Pripadnici saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) sprovode od danas do 7. juna 2026. godine akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerenu na vozače dvotočkaša.

Ova akcija se istovremeno realizuje u 34 države članice Evropske mreže saobraćajnih policija (ROADPOL).

Tokom trajanja akcije, policija će proveravati da li vozači motocikala, mopeda, bicikala i lakih električnih vozila ispunjavaju zakonske uslove za vožnju. Posebno će se kontrolisati kretanje po propisanim površinama, kao i upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci.

Statistika MUP-a pokazuje da je tokom prošle godine svako peto poginulo lice na putevima bilo vozač dvotočkaša. Analize takođe otkrivaju alarmantan podatak da čak dve trećine saobraćajnih nezgoda sa nastradalim vozačima dvotočkaša zapravo izazivaju vozači drugih motornih vozila.

MUP zbog toga apeluje na sve učesnike u saobraćaju na dodatni oprez i striktno poštovanje propisa kako bi se smanjili rizici i sačuvali životi.

