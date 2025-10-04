Kulturna dešavanja Južni Banat

Nova kolekcija strip albuma u opovačkoj biblioteci

11:30

04.10.2025

Foto: Glas Opova

Opštinska narodna biblioteka Opovo dobila je donaciju od 15 strip albuma poznatih svetskih autora,prenosi Glas Opova.

U pitanju su stripovi Karl Viking (Ted Kauan & Don Lorens), Pahiderm (Frederik Peters), Aldobrando (Đipi & Luiđi Kritone), Zlatno doba 2 (Siril Pedrosa & Roksan Morej), Leon od Gudre (De Kresi & Šome), Žvrlja (Serž Leman & Frederik Peters), Jedna priča (Đipi), Zoro (Aleks Tot), Trigansko carstvo – knjiga 1 i 2 (Majk Betervort, Don Lorens & Ron Emblton).

Strpovi su donacija TR „Petar i Tina“ iz Opova.

(Pančevac/Glas Opova)

