Čarobni svet bajke: Ovo su pobednici literarnog konkursa

U biblioteci OŠ „Dositej Obradović“ u Opovu 19. septembra održano je literarno takmičenje „Napiši svoju bajku“ u okviru festivala „Nedelja ruskog dečjeg filma – Čarobni svet bajki“, u organizaciji Udruženja sunarodnika i prijatelja Rusije „Srbija u srcu – Rusija u duši“ iz Opova. Konkurs, koji je spojio stvaralaštvo, tradiciju i ljubav prema bajkama, realizovan je ove godine uz podršku Fondacije „Ruski mir“, lokalne samouprave opštine Opovo i Nacionalnog saveta ruske nacionalne manjine u Srbiji.

Cilj konkursa je privlačenje pažnje mlađe generacije na kulturu, negovanje ljubavi prema pisanom izražavanju, podsticanje stvaralačkog duha i razvijanje mašte, kao i prepoznavanje i podrška talentovanoj deci.

Takmičenje je bilo namenjeno učenicima osnovnoškolskog uzrasta u dve starosne kategorije: „mlađi uzrast“ (5. i 6. razred) i „stariji uzrast“ (7. i 8. razred). Na literarnom takmičenju učestvovao je 21 učenik, od 5. do 8. razreda OŠ „Dositej Obradović“ u Opovu.

Zadatak takmičenja bio je da učesnici osmisle i napišu svoju bajku. Mladi pisci iz Opova pokazali su maštu i ljubav prema bajkama, a učenički radovi otkrili su magiju bajkovitih priča i stvaralaštva. Svaki rad bio je poseban i specifičan na svoj način, pun maštovitosti i kreativnosti, dostojan pažnje i čitanja.

Žiri je, nakon višestrukog čitanja i diskusije, rangirao mesta na sledeći način:

Kategorija „mlađi učenici“ (5. i 6. razred): 1. Lenka Sknepnek (5/1); 2. Tamara Babajanin (6/1); 3. Stefan Momčilov (5/1). Kategorija „stariji učenici“ (7. i 8. razred): 1. Aleksandar Stevanović (8/3); 2. Dimitrije Đorđević (8/1); 3. Milana Milovanov (7/1).

„Želim da zahvalim svim takmičarima, mlađim piscima na interesovanju i učešću na takmičenju. Posebno zahvaljujem koordinatoru literarnog takmičenja, profesorki srpskog jezika i književnosti Aniti Milanov, na pedagoškoj veštini, doprinosu u razvoju i podršci dečijeg stvaralaštva. Takođe zahvaljujem direktorki OŠ ‘Dositej Obradović’ iz Opova, Miroslavi Čatlajić na svestranoj pomoći, podršci i uspešnoj saradnji u okviru manifestacije ‘Nedelja ruskog dečjeg filma – Čarobni svet bajki’“, – istakla je predsednica Udruženja „Srbija u srcu – Rusija u duši“.

Čestitamo pobednicima i zahvaljujemo svim učesnicima takmičenja na iskazanom interesovanju! Autori najboljih radova nagrađeni su diplomama i bajkovitim knjigama na ruskom jeziku, a svi učesnici literarnog takmičenja dobili su pohvalnice kao podsticaj za dalji rad i stvaralaštvo.

„Na kraju takmičenja želim da vam kažem, dragi osnovci, svi vi, bez izuzetka, ste tako iskreni u svojim radovima, tako divni, marljivi i istrajni, kao junaci iz bajki! I želim da vam dam iskren savet: čitajte bajke, slušajte audio-bajke, gledajte filmske bajke; jednom rečju – neka bajka postane vaš prijatelj na putu odrastanja! Nikada ne gubite nadu, budite maštoviti. Odlučno sledite svoje junake iz bajki ka pravom cilju, sa razumevanjem pravih vrednosti i moralnih pouka iz bajki. Želim vam da sa lakoćom bajke savladate sve strahove, prepreke i neuspehe ako se pojave na vašem putu odrastanja. Želim vam da koračate kroz život sa sigurnošću da vas na kraju čeka srećan final ili ispravna odluka. I neka vas bajka prati celog života…“, sa podsticajnim rečima obratila se mladim piscima Žanna Knežević.

Udruženje „Srbija u srcu – Rusija u duši“ Opovo