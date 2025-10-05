Predrag Ginculj: Srbija je naša najveća svetinja

U vremenu kada se suočavamo sa različitim izazovima, važno je da se ponašamo domaćinski, da brinemo jedni o drugima i o našoj zajedničkoj sudbini

Pokrajinski poslanik Predrag Ginculj već četvrti mandat predstavlja građane opštine Opovo u Skupštini Vojvodine gde je predsednik Odbora za nacionalnu ravnopravnost i član Odbora za budžet i finansije. U razgovoru za portal Naše Opovo govori o odgovornosti koju nosi ta funkcija, o saradnji sa lokalnom samoupravom, kao i o projektima koji su obeležili prethodni period.

Odgovornost i čast

– Velika je čast, ali i ogromna odgovornost biti pokrajinski poslanik u četiri mandata. Zahvaljujući Srpskoj naprednoj stranci četvrti put sam pokrajinski poslanik u Skupštini APV, a naša stranka dobila je nejveće poverenje i podršku građana u AP Vojvodini, kao i u Republici Srbiji. Sa ove pozicije može se mnogo učiniti, jer Pokrajina svake godine raspisuje brojne konkurse za finansiranje različitih projekata – infrastrukturnih, kulturnih i sportskih. Posao poslanika je da bude posrednik između lokalnih zajednica i pokrajinskih institucija, upravo kroz takav rad poslanik može biti važna karika i neko ko je uvek tu da se bori i pomogne.

Posao na terenu

Kako ističe, posao poslanika ne svodi se samo na glasanje u Skupštini, već je mnogo važnije biti u neposrednom kontaktu sa građanima.

– Posao poslanika na terenu, medju narodom, jedan je od najvaznijih delova mandata. Direktan kontakt sa gradjanima je ono sto najvise volim, kao poslanik uvek sam tu da saslusam probleme, predloge i potrebe ljudi iz svoje sredine.

Uvek sam prisutan na vaznim lokalnim desavanjima, kulturnim, sportskim, privrednim i drustvenim manifestacijama.

Uvek spreman da pomognem u resavanju problema, iako poslanik ne odlucuje o svemu, moze da inicira, poveže gradjane sa nadležnim institucijama i pomogne da se odredjeni problemi brze reše.

Ako poslanik nije među ljudima, ako ne sluša njihove potrebe i probleme, onda nema pravu sliku o životu građana koje predstavlja. Ljudi mi se obraćaju za pomoc u socijalnim i egzistencijalnim pitanjima, trudimo se da pomognemo porodicama koje teško žive, pomažemo starima i bolesnima. Tu su i praktični problemi svakodnevnog života – od pitanja komunalne infrastrukture, problema sa papirologijom, pa do saveta kome da se obrate kada dođe do problema komunikaciji sa administracijom. Tu smo i da pružimo podršku privrednicima i poljoprivrednicima, da ih uputimo na konkurse i subvencije koje raspisuju pokrajina i ministarstva. Dakle uvek je vazno biti na terenu medju ljudima.

Projekti koji menjaju lice opštine

Prethode godine obeležile su značajne investicije u našoj opštini , a Predrag Ginculj kaže da je ponosan na sve projekte, jer su rezultat timskog rada.

– Mnogo toga je urađeno i teško je izdvojiti samo jedan projekat. Tu su vrtić u Sefkerinu, koji je od neprocenjivog značaja za mlade porodice, novi put Opovo–Debeljača, rekonstruisani putevi Baranda–Sakule, Sefkerin–Zrenjaninski put, put Opovo – Japanski cvet, zatim obnova vodovodne mreže, ulaganja u atarske puteve koji su važni za poljoprivrednike. Konstantno ulažemo i u opremu za zdravstvene ustanove, jer zdravlje ljudi mora biti prioritet i na prvom mestu.

Pijaca u Opovu je kompletno modernizovana, škola u Barandi je rekonstruisana, asfaltiranja se rade u svim mestima opštine. Uložili smo dosta i u sportske terene što je važno za zdravlje i nasu omladinu, u svakom selu su izgrađena nova dečija igrališta, roditeljima pomažemo kroz pakete za bebe već dosta godina unazad, takođe, prvaci dobijaju besplate udžbenike, svako treće, četvrto i naredno dete ima besplatne užinu. Prerađene su kotlarnice u ustanovama, trudimo se da svi koriste ekološki prihvatljivije energente. Ima mnogo stvari koje su van fokusa i ne vide se, ali su ipak važne pa i o takvim stvarima moramo da vodimo računa.

Posebno bih izdvojio završenu rekonstrukciju vile Mis Helena u Opovu – objekta od istorijskog i kulturnog značaja, ali i početak rekonstrukcije Doma kulture u Sefkerinu, kao i kompletnu rekonstrukciju objekta škole u Sakulama, a sve zahvaljujući velikoj podršci sa viših instanci, tj od strane Ministarstava i Pokrajinskih sekretarijata koji zaista imaju sluha i za male sredine kao što je naša. Nema razlike izmedju velikih gradova i malih opština, svuda u Srbiji imate velike kapitalne investicije, pa tako i kod nas u opštini Opovo.

I naravno, jedna važna stvar koja će značajno promeniti uslove života naših građana na bolje je i vest da je gas pušten kroz našu opštinu i da građani već mogu da apliciraju za priključak. Važna stvar za građane, ali sigurno i za razvoj privrede u našem kraju.

Svaki od tih projekata pokazuje da kada lokalna samouprava i Pokrajina rade zajedno, građani to osete u svom svakodnevnom životu. Ima još toga da se pomene, ali ima još dosta toga da se uradi u narednom periodu. Ono što mogu da kazem u svoje lično ime je da bih voleo da do kraja ovog mandata obezbedimo sredstva za veliku kapitalnu investiciju, a to je potpuna rekonstrukcija Doma zdravlja u Opovu.

Kulturni život Opova

Jedan od prepoznatljivih segmenata života u ovom kraju jeste bogat kulturni i društveni program tokom leta.

– Sefkerin je svake godine centar kulturnih i društvenih dešavanja, a ovog leta to se još jednom potvrdilo. Pored Mandaline, naše seoske slave, imali smo tradicionalni moto skup, pasuljijadu, koncerte i brojne druge manifestacije koje okupljaju ljude svih generacija. Ali, sadržaji nisu vezani samo za Sefkerin. Baranda tradicionalno organizuje gulašijadu, Opovo ima izuzetno bogat program Kulturnog centra, Majski dani su postali tradicija koja okuplja celu opštinu, a pred nama su Miholjski susreti sela, manifestacija koja je poslednjih godina postala jedna od omiljenih, jer nudi raznovrstan program i svako u njoj pronađe nešto za sebe To pokazuje da i male sredine mogu imati bogat društveni život i da kultura i tradicija ostaju stub okupljanja zajednice, što za mene i moje saradnike ima veliki značaj.

Okupljanja i dijalog Ginculj je govorio i o nedavnim okupljanjima građana protiv blokada. – To su spontana okupljanja, mirna i dostojanstvena, gde ljudi žele da izraze svoje mišljenje i pošalju poruku da žele mir, stabilnost, pravo na normalan život bez blokada, gradjani zele Srbiju budućnosti, a ne ružnu prošlost kakvu smo imali kada su je vodili oni koji su samo gledali lični interes. Srpska napredna stranka ima ogromnu podršku građana, jer zastupa interese svih gradjana i uvek se vodi time šta je najbolje za narod. Uveren sam da će se svi nesporazumi rešavati na izborima, kroz volju građana, ali kada za to dođe vreme i da će narod još jednom pokazati kome veruje.

Poruka građanima

– Srbija je naša zajednička kuća, naša najveća svetinja, mesto gde živimo, radimo i sanjamo zajedno. Ono u šta verujem je da je na čelu naše zemlje čovek koji ima jasnu viziju za dalji napredak Srbije, rezultati rada nešeg predsednika Aleksandra Vučića vidiljivi su gotovo u svim segmentima života i zahvaljujući tome Srbija je danas jedna od najrazvijenih država u Evropi. U vremenu kada se suočavamo sa različitim izazovima, važno je da se ponašamo domaćinski, da brinemo jedni o drugima i o našoj zajedničkoj sudbini. Siguran sam da većina građana naše zemlje želi da nastavi putem koji vodi daljem razvoju i stvaranju boljih uslova za život svih nas i za generacije koje dolaze. Svi mi imamo odgovornost da čuvamo i unapređujemo našu zemlju, da budemo solidarni i da se međusobno podržavamo. Na Srbiju treba da gledamo kao na svoj dom, da stvorimo prostor za ljubav, razumevanje i napredak.

Hajde da zajedno gradimo bolju budućnost, da se borimo za nasu Srbiju, za sve građane i da budemo ponosni na našu zemlju.

(Naše Opovo)