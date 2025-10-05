Pančevo Južni Banat

„Divan je kićeni Srem“ na bis, a onda se i zapevalo

Članovi tamburaškog orkestra OŠ ,,Zoran Petrović” Sakule i zaposleni obe škole u opovačkoj opštini su po drugi put za dve godine posetili osnovnu školu u mestu Gilad, blizu Temišvara.

10:00

05.10.2025

Foto: Naše Opovo

Članovi tamburaškog orkestra OŠ ,,Zoran Petrović” Sakule i zaposleni obe škole u opovačkoj opštini su po drugi put za dve godine posetili osnovnu školu u Giladu, blizu Temišvara, prenosi Naše Opovo.

Dočekali su ih, ispred nekoliko zaposlenih i učenika, direktor škole Ovidiju Ivanča i predsednik opštine Florin Tuhuc. Nakon obilaska školskih prostorija, sportske balon hale i novog informatičkog kabineta, razgovaralo se sa kolegama, razmenjivale i prikupljale ideje za dalji rad, pa se prisutnima predstavio tamburaški orkestar, izvodeći sada već dobro poznate numere.

Foto: Naše OpovoFoto: Naše Opovo

Pesmu ,,Divan je kićeni Srem” su prepoznali domaćini iz Rumunije te je ponovo odsvirana, a uz nju se i zapevalo.

Potom je usledila poseta kući u kojoj se 1739. godine rodio Dositej Obradović i rekonstruisanoj Odbrambenoj kuli iz 14. veka u Čakovu, varošici oko 32 kilometra udaljenoj od Temišvara. Nakon ručka u popularnom temišvarskom tržnom centru ,,Julijus Mol”, usledilo je razgledanje gradskog centra u kome su se obeležavali Dani mađarske kulture. Svi su se vratili u dobrom raspoloženju i prepuni lepih utisaka, sa velikom željom da rumunske kolege i učenike što pre ugoste u Srbiji.

(Pančevac/ Naše Opovo)

