„Divan je kićeni Srem“ na bis, a onda se i zapevalo

Članovi tamburaškog orkestra OŠ ,,Zoran Petrović” Sakule i zaposleni obe škole u opovačkoj opštini su po drugi put za dve godine posetili osnovnu školu u Giladu, blizu Temišvara, prenosi Naše Opovo.

Dočekali su ih, ispred nekoliko zaposlenih i učenika, direktor škole Ovidiju Ivanča i predsednik opštine Florin Tuhuc. Nakon obilaska školskih prostorija, sportske balon hale i novog informatičkog kabineta, razgovaralo se sa kolegama, razmenjivale i prikupljale ideje za dalji rad, pa se prisutnima predstavio tamburaški orkestar, izvodeći sada već dobro poznate numere.

Pesmu ,,Divan je kićeni Srem” su prepoznali domaćini iz Rumunije te je ponovo odsvirana, a uz nju se i zapevalo.

Potom je usledila poseta kući u kojoj se 1739. godine rodio Dositej Obradović i rekonstruisanoj Odbrambenoj kuli iz 14. veka u Čakovu, varošici oko 32 kilometra udaljenoj od Temišvara. Nakon ručka u popularnom temišvarskom tržnom centru ,,Julijus Mol”, usledilo je razgledanje gradskog centra u kome su se obeležavali Dani mađarske kulture. Svi su se vratili u dobrom raspoloženju i prepuni lepih utisaka, sa velikom željom da rumunske kolege i učenike što pre ugoste u Srbiji.

(Pančevac/ Naše Opovo)