Dan oslobođenja Opova: Počast palim borcima i rodoljubima

U Opovu je danas održana svečanost povodom obeležavanja oslobođenja ovog mesta od nemačkih okupatora, prenosi Naše Opovo.

Predsednica opštine Opovo, Anka Simin Damjanov, zajedno sa svojim saradnicima, položila je vence na spomen ploči u znak sećanja na hrabre borce i rodoljube koji su izgubili živote u oslobodilačkim ratovima od 1912. do 1918. godine, kao i u Drugom svetskom ratu između 1941. i 1945. godine.

Ovaj značajan događaj nije samo podsetnik na važnost istorijske svesti, već i na dužnost čuvanja uspomena na sve one koji su se borili za slobodu i bolju budućnost. Svi prisutni su, minutom ćutanja, odali počast herojima, izražavajući zahvalnost za njihovu žrtvu i hrabrost.

Obeležavanje oslobođenja Opova je prilika da se obnovi kolektivno sećanje na našu prošlost i obaveza da se vrednosti slobode i pravde prenesu na buduće generacije.

(Pančevac/Naše Opovo)