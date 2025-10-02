Južni Banat

Dan oslobođenja Opova: Počast palim borcima i rodoljubima

12:31

02.10.2025

Foto: Naše Opovo

U Opovu je danas održana svečanost povodom obeležavanja oslobođenja ovog mesta od nemačkih okupatora, prenosi Naše Opovo.

Foto: Naše Opovo

Predsednica opštine Opovo, Anka Simin Damjanov, zajedno sa svojim saradnicima, položila je vence na spomen ploči u znak sećanja na hrabre borce i rodoljube koji su izgubili živote u oslobodilačkim ratovima od 1912. do 1918. godine, kao i u Drugom svetskom ratu između 1941. i 1945. godine.

Foto: Naše Opovo

Ovaj značajan događaj nije samo podsetnik na važnost istorijske svesti, već i na dužnost čuvanja uspomena na sve one koji su se borili za slobodu i bolju budućnost. Svi prisutni su, minutom ćutanja, odali počast herojima, izražavajući zahvalnost za njihovu žrtvu i hrabrost.

Obeležavanje oslobođenja Opova je prilika da se obnovi kolektivno sećanje na našu prošlost i obaveza da se vrednosti slobode i pravde prenesu na buduće generacije.

(Pančevac/Naše Opovo)

