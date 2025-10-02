Pančevo Sportska dešavanja

ŠK „Aljehin“ dobio plaketu za doprinos razvoju i afirmaciji šaha

19:23

02.10.2025

Foto: ŠK Aljehin

Na svečanosti povodom 77 godina postojanja Šahovskog saveza Srbije, Šah klub „Aljehin“ iz Pančeva primio je plaketu za doprinos razvoju i afirmaciji šaha.

Foto: ŠK Aljehin

Priznanje je uručeno zbog rezultata koje klub postiže na domaćim i međunarodnim takmičenjima, višegodišnje tradicije u organizaciji turnira „Pančevo Open“, kao i zbog rada trenera posvećenih podmlatku i popularizaciji šaha.

Foto: ŠK Aljehin

Iz kluba navode da plaketa predstavlja podstrek za dalji rad i zahvaljuju Šahovskom savezu Srbije na ukazanom priznanju. Šah klub Aljehin izrazio  je zahvalnost  svim igračima, roditeljima i prijateljima kluba , ističući da ovo priznanje pripada svima vama.

„Posebno hvala Šahovskom savezu Srbije i predsedniku Andriji Jorgiću koji šah u našoj zemlji podižu na viši nivo“, navode u AK Aljehin.

(Pančevac)

