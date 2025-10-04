Dnevni horoskop za 4. oktobar: Evo šta vam zvezde savetuju vezano za posao, ljubav i zdravlje
Ovan
Posao: Radni elan pratiće Ovnove i prvog dana vikenda, posebno ako su u pitanju poslovni dogovori. Ostavite dovoljno vremena i za neku fizičku aktivnost.
Ljubav: Izuzetno pozitivan dan vas očekuje na polju ljubavnih aktivnosti. Mogli biste dragoj osobi da priredite neko prijatno iznenađenje.
Zdravlje: Odlično.
Bik
Posao: Suštinski nije loš dan da se najtipičniji Bikovi angažuju i uspešno obave neke poslovne razgovore, i definišu neke konkretne dogovore.
Ljubav: Ovaj dan bi trebalo da bude u granicama već poznatih dešavanja na polju ljubavnih relacija. Uživajte u dobrim stvarima, ali i korigujete sitnice kojima niste zadovoljni.
Zdravlje: Bez značajnijih upozorenja.
Blizanci
Posao: Potrudite se da danas sve obaveze ostavite po strani i posvetite se preko potrebnom odmoru, naravno ukoliko je to moguće.
Ljubav: Mirna atmosfera na početku, mogla bi da se zagreje krajem dana. Razmislite o tome.
Zdravlje: Povedite računa o higijeni.
Rak
Posao: Akcenat tokom ovoe subote za većinu Rakova bi mogao da budu na završetku nekih obaveza vezanih za kuću, i pomoć bližnjima.
Ljubav: Povoljan je dan da poradite na dodatnom zbližavanju i tako priuštite sebi i voljenoj osobi nezaboravne momente.
Zdravlje: Bez značajnijih upozorenja.
Lav
Posao: Iako ste možda planirali da veći deo ove subote odmarate, nemojte da vas iznenade pozivi za pomoć od osoba, koje nikako ne možete ignorisati.
Ljubav: Trebaće vam dosta podrške i razumevanja od drage osobe, kako biste što lakše prebrodili par kriznih situacija u sferi ljubavi, vezanih prvenstveno za vaše promenljivo raspoloženje.
Zdravlje: Više brinete, nego što ima realnih razloga.
Devica
Posao: Potencijano nezadovoljstvo na profesionalnom planu, možete ublažiti ako budete razmišljali o načinima da se adekvatno prilagodite novonastaloj situaciji.
Ljubav: Bilo bi dobro da vaše negativno raspoloženje ne prenesete na sferu ljubavi. Očekujte od drage osobe razumevanje.
Zdravlje: Potreban vam je dobar i kvalitetan san.
Vaga
Posao: Vage bi treablo prvog dana vikenda da se u potpunosti posvete uživanju i odmoru, ili nekom omiljenom hobiju.
Ljubav: Evo povoljne prilike za nova poznanstva i uživanje u koketiranju i flertu u prijatnom društvu.
Zdravlje: Bez značajnijih upozorenja.
Škorpija
Posao: Nekoliko pozitivnih kontakata i dogovora po pitanju realizacije nekih budućih planova očekuje Škorpijetokom ovog dana.
Ljubav: Nije isključeno da vas draga osoba iznenadi nekim finim znakom pažnje.
Zdravlje: Dovoljno se naspavajte.
Strelac
Posao: Sasvim povoljan dan je pred tipičnim Strelčevima da se pozabave razmišljanjem o novim poslovnim idejama.
Ljubav: Razlike u ljubavnim stavovima zahtevaće od vas izvesnu fleksibilnost ispremnost na kompromis, što vam baš i neće odgovarati. Ipak se potrudite.
Zdravlje: Odmarajte se dovoljno.
Jarac
Posao: Manje više sve je pod kontrolom, i tipični Jarčevi imaju realne šanse da sprovedu u delo, bezmalo sve zamisli za prvi dan ovog vikenda.
Ljubav: Na polju ljubavnih odnosa sve je pod vašom kontrolom, imate dovoljno poverenja u voljenu osobu i to je najbitnije.
Zdravlje: Bez značajnijih upozorenja.
Vodolija
Posao: Ako uspete da sprovedete okvirni plan, imate odlične šanse da kraj dana dočekate zadovoljniji nego što ste očekivali.
Ljubav: Solidan dan na polju ljubavi mogu da očekuju Vodolije ukoliko uspeju da izbalansiraju između poslovnih i ljubvnih relacija.
Zdravlje: Odlično.
Ribe
Posao: Valjalo bi tokom ovog dana da na posao bukvalno zaboravite, i posvetite se odmoru i relaksaciji.
Ljubav: Moguće da dobijete poziv od stare simpatije, koju nećete tako lako moći da odbijete.
Zdravlje: Odlično.