Dnevni horoskop za 4. oktobar: Evo šta vam zvezde savetuju vezano za posao, ljubav i zdravlje

Ovan

Posao: Radni elan pratiće Ovnove i prvog dana vikenda, posebno ako su u pitanju poslovni dogovori. Ostavite dovoljno vremena i za neku fizičku aktivnost.

Ljubav: Izuzetno pozitivan dan vas očekuje na polju ljubavnih aktivnosti. Mogli biste dragoj osobi da priredite neko prijatno iznenađenje.

Zdravlje: Odlično.

Bik

Posao: Suštinski nije loš dan da se najtipičniji Bikovi angažuju i uspešno obave neke poslovne razgovore, i definišu neke konkretne dogovore.

Ljubav: Ovaj dan bi trebalo da bude u granicama već poznatih dešavanja na polju ljubavnih relacija. Uživajte u dobrim stvarima, ali i korigujete sitnice kojima niste zadovoljni.

Zdravlje: Bez značajnijih upozorenja.

Blizanci

Posao: Potrudite se da danas sve obaveze ostavite po strani i posvetite se preko potrebnom odmoru, naravno ukoliko je to moguće.

Ljubav: Mirna atmosfera na početku, mogla bi da se zagreje krajem dana. Razmislite o tome.

Zdravlje: Povedite računa o higijeni.

Rak

Posao: Akcenat tokom ovoe subote za većinu Rakova bi mogao da budu na završetku nekih obaveza vezanih za kuću, i pomoć bližnjima.

Ljubav: Povoljan je dan da poradite na dodatnom zbližavanju i tako priuštite sebi i voljenoj osobi nezaboravne momente.

Zdravlje: Bez značajnijih upozorenja.

Lav

Posao: Iako ste možda planirali da veći deo ove subote odmarate, nemojte da vas iznenade pozivi za pomoć od osoba, koje nikako ne možete ignorisati.

Ljubav: Trebaće vam dosta podrške i razumevanja od drage osobe, kako biste što lakše prebrodili par kriznih situacija u sferi ljubavi, vezanih prvenstveno za vaše promenljivo raspoloženje.

Zdravlje: Više brinete, nego što ima realnih razloga.

Devica

Posao: Potencijano nezadovoljstvo na profesionalnom planu, možete ublažiti ako budete razmišljali o načinima da se adekvatno prilagodite novonastaloj situaciji.

Ljubav: Bilo bi dobro da vaše negativno raspoloženje ne prenesete na sferu ljubavi. Očekujte od drage osobe razumevanje.

Zdravlje: Potreban vam je dobar i kvalitetan san.

Vaga

Posao: Vage bi treablo prvog dana vikenda da se u potpunosti posvete uživanju i odmoru, ili nekom omiljenom hobiju.

Ljubav: Evo povoljne prilike za nova poznanstva i uživanje u koketiranju i flertu u prijatnom društvu.

Zdravlje: Bez značajnijih upozorenja.

Škorpija

Posao: Nekoliko pozitivnih kontakata i dogovora po pitanju realizacije nekih budućih planova očekuje Škorpijetokom ovog dana.

Ljubav: Nije isključeno da vas draga osoba iznenadi nekim finim znakom pažnje.

Zdravlje: Dovoljno se naspavajte.

Strelac

Posao: Sasvim povoljan dan je pred tipičnim Strelčevima da se pozabave razmišljanjem o novim poslovnim idejama.

Ljubav: Razlike u ljubavnim stavovima zahtevaće od vas izvesnu fleksibilnost ispremnost na kompromis, što vam baš i neće odgovarati. Ipak se potrudite.

Zdravlje: Odmarajte se dovoljno.

Jarac

Posao: Manje više sve je pod kontrolom, i tipični Jarčevi imaju realne šanse da sprovedu u delo, bezmalo sve zamisli za prvi dan ovog vikenda.

Ljubav: Na polju ljubavnih odnosa sve je pod vašom kontrolom, imate dovoljno poverenja u voljenu osobu i to je najbitnije.

Zdravlje: Bez značajnijih upozorenja.

Vodolija

Posao: Ako uspete da sprovedete okvirni plan, imate odlične šanse da kraj dana dočekate zadovoljniji nego što ste očekivali.

Ljubav: Solidan dan na polju ljubavi mogu da očekuju Vodolije ukoliko uspeju da izbalansiraju između poslovnih i ljubvnih relacija.

Zdravlje: Odlično.

Ribe

Posao: Valjalo bi tokom ovog dana da na posao bukvalno zaboravite, i posvetite se odmoru i relaksaciji.

Ljubav: Moguće da dobijete poziv od stare simpatije, koju nećete tako lako moći da odbijete.

Zdravlje: Odlično.