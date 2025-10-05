Pančevo Sportska dešavanja

SS Mladost: Besplatan fitnes “ Budi zdrava, vežbaj sa nama“

13:00

05.10.2025

Printscreen/RTVPančevo

Sportski savez Pančeva i ove godine organizuje besplatan fitnes za sugrađanke. Treninzi se održavaju dva puta nedeljno, ponedeljkom i petkom  od 17 časova u Sali Sportskog saveza Mladost u Pančevu, istakla je instruktorka Ivana Belić za RTV Pančevo.

Dobrodošle su devojke i žene nezavisno od svoje životne dobi,  navodi fitnes instruktorka Ivana Belić.

Vežbe su prilagođene različitim stepenima kondicije i svaka može naći svoj ritam.

Značaj fizičke aktivnosti je neizmeran, poboljšanje cirkulacije, održavanje telesne težine, jačanje kostiju i mišića, te prevenciju hroničnih bolesti, ovi benefiti utiču pozitivno i na mentalni balans.

 

(Pančevac)

