Nova premijera u vršačkom Pozorištu 5. oktobra

Narodno pozorište „Sterija“ predstaviće u nedelju, 5. oktobra, od 11 časova, novu premijeru „Kapetan Džon Piplfoks“, po tekstu Dušana Radovića, u adaptaciji i režiji Bojane Ivanov Đorđević.

Muziku za predstavu radio je Dragan Đokić, scenski pokret uredila je Aleksandra Pejić, scenografiju i kostime pripremili su Bojana Ivanov Đorđević i Sofija Lučić, a dizajn plakata Alisa Graničarski.

U predstavi igraju:

Srđan Radivojević – KAPETAN DžON PIPLFOKS

Tamara Tamči Toskić – SPIKER

Fuad Tabučić – KONOVAL

Ivan Đorđević – KORNjAČA

Vanja Đorđević – Arčibald

Monika Boldovina Bugle – SEKIRA

Jovana Andrejević Grujić – PEĆINA/GUSARKA

Članovi Dečje i omladinske scene Narodnog pozorišta „Sterija“: Vojin Milanović, Matija Đorđević, Milica Vuković, Đurđa Ivanović, Mijat Lepojević, Sava Puja, Miljana Radisavljević, Sara Feher i drugi kao GUSARI, a Sterijine bebekao BRZOGOVOREĆI.

(Pančevac)