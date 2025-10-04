Nova premijera u vršačkom Pozorištu 5. oktobra
Narodno pozorište „Sterija“ predstaviće u nedelju, 5. oktobra, od 11 časova, novu premijeru „Kapetan Džon Piplfoks“, po tekstu Dušana Radovića, u adaptaciji i režiji Bojane Ivanov Đorđević.
Muziku za predstavu radio je Dragan Đokić, scenski pokret uredila je Aleksandra Pejić, scenografiju i kostime pripremili su Bojana Ivanov Đorđević i Sofija Lučić, a dizajn plakata Alisa Graničarski.
U predstavi igraju:
Srđan Radivojević – KAPETAN DžON PIPLFOKS
Tamara Tamči Toskić – SPIKER
Fuad Tabučić – KONOVAL
Ivan Đorđević – KORNjAČA
Vanja Đorđević – Arčibald
Monika Boldovina Bugle – SEKIRA
Jovana Andrejević Grujić – PEĆINA/GUSARKA
Članovi Dečje i omladinske scene Narodnog pozorišta „Sterija“: Vojin Milanović, Matija Đorđević, Milica Vuković, Đurđa Ivanović, Mijat Lepojević, Sava Puja, Miljana Radisavljević, Sara Feher i drugi kao GUSARI, a Sterijine bebekao BRZOGOVOREĆI.
(Pančevac)