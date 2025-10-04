Poraz kod kuće: FK Dinamo1945 – FK Mladost BJ 1:2

U okviru 8. kola Srpske lige Vojvodina, fudbaleri Dinama 1945 na Gradskom stadionu u Pančevu iygubili su od ekipe Mladosti iz Bačkog Jarka rezultatom 1:2.

FK Dinamo u svom saop[tenju navodi da su bili jako teški uslovi za igru i odličan protivnik fudbalski klub Mladost iz Bačkog Jarka.

„Sve pohvale za goste i za našu ekipu koji su dali zadnji atom snage za svoj klub ali danas su u prvi plan izbile sudije. Prvi gol ekipe mladosti gde su tri igrača bila u ofsajdu a kome je prethodio faul nad našim štoperom i mnogo drugih situacija u kojima je sudija grešio i dao kartone kada nije trebao. Prva situacija se desila Kada je običan faul bio koji je napravio Jankulov Dimitrije. Druga situacija kada je Sergej Đošić čistu loptu izbacio ispred protivničkog igrača i za to dobio žuti karton. I treća najsmešnija situacija kada se naš šef stručnog štaba Tekijaški Srđan obratio sudiji „gospodine Sudija pravite mnogo grešaka“ gde mu je isti dao žuti karton i obratio mu se „nisam ti ja kriv što gubiš“ na šta mu je naš trener rekao “ gospodine mnogo se ružno ponašate“ isti sudija se odmah vratio i dao mu je drugi žuti karton i isključio ga je.Nikada nismo komentarisali suđenje ali izgleda da moramo i mi da se žalimo da bi nam sutra bilo bolje i poštenije suđenje. Nadamo se da je sudija grešio iz neznanja a ne iz namere“, navode u FK Dinamo1945.

(Pančevac)