Stižu oblaci nad Pančevo: Danas toplo, ali uz postepeno naoblačenje

U severozapadnim, zapadnim i južnim delovuma Srbije će biti pretežno oblačno, mestimično s kišom, pri čemu se više padavina očekuje popodne i uveče, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

U Pančevu će danas doći do postepene promene vremena uz povećanje oblačnosti, ali će se zadržati relativno toplo vreme za sredinu marta. Maksimalna dnevna biće oko 15°C, dok će jutarnja iznositi oko 6°C. Tokom dana biće promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Uveče je moguća kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi. Jugoistočni vetar (košava) će oslabiti u odnosu na prethodne dane i biće umeren, brzine oko 10-15 km/h.

U brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije kiša će preći u sneg uz stvaranje snežnog pokrivača visine od 5 do 10 cm, lokalno i više.

U istočnoj polovini zemlje, posle delimično vedrog jutra, u toku dana umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo, a ponegde slaba kratkotrajna kiša. Vetar će biti slab do umeren, severnih i istočnih smerova, tokom dana u pojačanju, naročito u istočnoj Srbiji.

Najniža temperatura od minus dva do pet stepeni, a najviša od osam u Podrinju do 15 stepeni na istoku i jugoistoku zemlje. U Beogradu će ujutro i pre podne biti malo do umereno oblačno uz slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Popodne i uveče, uz dalje povećanje oblačnosti, povremeno će biti uslova i za slabu kratkotrajnu kišu uz pojačanje istočnog vetra. Najniža temperatura biće od tri do pet stepeni, a najviša oko 13 stepeni Celzijusa U narednih sedam dana u Srbiji će biti umereno oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo, uz dnevne temperature od 12 do 17 stepeni, a u sredu 18. marta može se očekivati jak istočni vetar, sredinom dana i popodne ponegde i sa udarima olujne jačine.

Biometeorološka prognoza Meteorološke prilike biće ;relativno nepovoljne ;za većinu hronično obolelih. Oprez se savetuje cerebrovaskularnim i nervno labilnim bolesnicima, kao i osobama sa visokim krvnim pritiskom. Kao meteoropatske reakcije mogući su reumatski bolovi i depresija.

