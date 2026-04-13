Tri decenije čarolije u Crepaji: Jubilarni fijaker oduševio posetioce
Drugi dan Vaskrsa u Crepaji ponovo je bio u znaku elegancije, tradicije i plemenitih životinja. Jubilarna, trideseta po redu manifestacija paradnih konja i fijakera „Crepajački fijaker”, okupila je impresivan broj učesnika iz svih krajeva zemlje, potvrđujući status jedinstvenog praznika konjičkog sporta.
Crepaja je i ovog puta bila mesto gde se spajaju lepota i snaga. Posetioci su uživali u prizoru zategnutih stranga, raskošnih fijakera i bujnih lipicanerskih griva koje su blistale na suncu. Svaki detalj – od usklađenih kajasa do reskog glasa kočijaša – svedočio je o ljubavi prema tradiciji koja se u ovom mestu decenijama pažljivo neguje.
Predsednik Opštine Kovačica Petar Višnjički svečano je otvorio 30. jubilarnu Fijakerijadu u Crepaji, čime je simbolično započela ovogodišnja sezona manifestacija koje slave tradiciju, lepotu konja i konjički sport u Srbiji.
Ovom prilikom predsednik Opštine Petar Višnjički izrazio je uverenje da će se Fijakerijada održavati još dugo godina u vaskršnjem raspoloženju, a Crepaja će opravdati epitet dobrog domaćina još mnogo puta.
Ovaj „praznik pokreta” još jednom je pokazao zašto je Crepaja jedinstvena. Dok su se fijakeri smenjivali na terenu, a publika aplauzom pozdravljala najlepše zaprege, bilo je jasno da ova manifestacija nije samo takmičenje, već istinsko čudo zajedništva i ponosa.
Crepajački fijaker je nakon trideset godina postojanja postao neraskidivi deo vaskršnjih običaja, ostajući jedna jedina i neponovljiva smotra koja čuva duh starih vremena.
(RTV Kovačica)