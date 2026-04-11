Red vožnje i ruta linije 9

Gradska linija 9 „Pantransporta” saobraća od Autobuske stanice u Pančevu do Banatskog Novog Sela. Autobusi na ovoj liniji prolaze kroz Ulicu oslobođenja a zatim i Novoseljanskim putem pored „Narcisa” i „Zrna”.

Iz Pančeva prvi autobus kreće u 4.30. Po dva polaska, u razmaku na pola sata, postoje radnim danima od 5.00 do 8.00 i od 13 .00 do 17.00 časova. U ostalom delu dana idu na sat vremena, i to na polovini sata, a poslednji polazak iz Pančeva je 15 minuta posle ponoći.

Iz Banatskog Novog Sela prvi autobus kreće već u 3.00 i po dva polaska postoje, kao i iz Pančeva radnim danima, od 5.00 do 8.00 i od 13.00 do 17.00 časova, s tim što u ostalom delu dana autobusi kreću u pun sat. Poslednji autobus iz Banatskog Novog Sela je u 23. sata.

Prvi i poslednji polasci i iz Pančeva i iz Banatskog Novog Sela važe i za vikend i za praznike, ali u toku celog dana autobusi saobraćaju na sat vremena.

(Pančevac)

