Matori, ali opasni: Reli „Mini klasika” spojio Pančevo, Kovačicu i Debeljaču

PANČEVO / KOVAČICA – Prošlost je ponovo izašla na drumove. Tridesetak vrhunski očuvanih oldtajmera iz Udruženja „Mini klasik” krenulo je 5. aprila na reli koji je spojio automobilsku istoriju, naivnu umetnost i južnobanatsko gostoprimstvo.

Ova jedinstvena tura krenula je iz Pančeva, a prva važna stanica bila je Galerija naivne umetnosti u Kovačici. Dok su se posetioci divili bojama na platnima čuvenih kovačičkih slikara, ispred galerije su blistale ispolirane karoserije vozila koja decenijama ne gube na šarmu, prenosi RTV Kovačica.

Spoj tradicije i turizma

Put je ljubitelje starih četvoročkaša dalje vodio do Debeljače, gde je krajnja destinacija bila novootvorena „Kafanica kod Lale”. Bio je to savršen završetak dana – Kovačica je dočekala prošlost, a Debeljača je poslužila tradiciju na tanjiru.

Manifestaciju je pratio veliki broj ljudi – od slučajnih prolaznika i ljubitelja klasičnih vozila, do onih najstrastvenijih entuzijasta automobilske istorije koji svaki od ovih „lepotana” poznaju u dušu.

Ovaj reli još jednom je pokazao da su stari automobili mnogo više od prevoznog sredstva – oni su pokretni spomenici kulture i magnet za turiste u potrazi za autentičnim doživljajem.