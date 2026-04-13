Predsednik Vučić najavio parlamentarne izbore

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je parlamentarne izbore uskoro, ove godine.

– Može da bude do 10. jula ili od septembra do kraja godine. Nadležna institucija doneće odluku o tome u skladu sa interesom građana. Radimo mnogo sada, moramo sve da stignemo i da završimo do 1. decembra – rekao je Vučić.

Da sad izađemo na izbore, ne bi nam bilo lako ali bili bismo mnogo bliže pobedi nego oni, ali nikada ne znate šta može da bude za mesec, kamoli za šest meseci.

Kaže da će sve o konsultacijama izneti na kraju.

– Slušamo različite ideje i mislim da je dijalog nešto najvažnije. U stanju sam da čujem svakoga ko drugačije misli jer sam u stanju da odgovorim, ja verujem u superiornost moje argumentacije, a ne u tome što ću da koristim decibel više ili ruke i noge da nekog ubeđujem u to. Mislim da je dijalog civilizacijska tekovina – naveo je on.

