Stari buvljak, nedeljni ritual koji Pančevci ne propuštaju

Najviše Pančevaca na jednom mestu nedeljom pre podne svakako se može sresti na čuvenom starom buvljaku. Za mnoge sugrađane ovo je poseban ritual koji se ne propušta – prilika za šetnju, čašicu razgovora sa poznanicima i potragu za raznovrsnim stvarima po bagatelnim cenama na jednoj od najvećih i najpoznatijih buvljih pijaca u zemlji.

Na improvizovanim tezgama može se naći sve – od garderobe i tehnike, preko nameštaja i knjiga, pa sve do umetničkih predmeta i retkih antikviteta. Ponuda je često internacionalna, jer roba stiže direktno iz evropskih metropola poput Berlina i Beča.

– Robu nabavljam na veliko direktno iz nemačkih radnji. To je uglavnom roba koju oni deklarišu kao robu sa greškom, iako često nije tako. Dovoljno je da nađu sitnicu i isprazne celu prodavnicu. U svakom slučaju, prodaja ovde se i te kako isplati – objašnjava jedan od prodavaca koji svakog vikenda dolazi sa robom iz inostranstva.

Slična iskustva dele i oni koji donose garderobu iz Austrije. Cene su prilagođene svačijem džepu, pa se komadi odeće mogu kupiti za svega nekoliko stotina dinara.

– Polovna garderoba iz Beča je veoma tražena. Cene idu od 500 do 1.000 dinara, dok se lošije stvari prodaju i za 100 dinara. Kupci najviše traže haljine, tunike, džempere i jakne – navodi prodavac sa dugogodišnjim stažom na ovoj poljani.

Borba za što bolju poziciju počinje još pre svitanja, kada najuporniji trgovci zauzimaju svoja mesta. Ipak, popularnost ovog mesta donosi i probleme u saobraćaju. Tone robe prostrete na poljani i duž Bavaništanskog puta prave veliku gužvu, pa je nedeljom pre podne put ka Kovinu i Smederevu često otežan, naročito za teretna vozila. Bez obzira na blato ili zimu, duh starog buvljaka ne jenjava, privlačeći kupce iz svih krajeva Vojvodine i Beograda.

(Društvene mreže)