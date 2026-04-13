Vučić na RTS: Uskoro potpisivanje ugovora sa MOL-om

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gost je Dnevnika na RTS-u, gde govori o najvažnijim aktuelnim temama.

O izborima u Mađarskoj

– Mi smo kroz istoriju imali vrlo slojevite i teške odnose sa Mađarskom. Ponosan sam na to što Viktor Orban, delimično ja i još neki ljudi uspeli smo da izgradimo najbliže odnose između naših naroda.

– To je rezultat ozbiljne i odgovorne politike. Zahvalan sam Orbanu na tome. To nije lako srušiti – rekao je na samom početku Vučić.

“Danas smo obavili razgovor sa predstavnikom MOL-a”

– Ti projekti će opstati i ostati. Važnu vest da vam dam – danas smo obavili razgovor sa Žoltom, predstavnikom MOL-a, verujem da će biti spremni za to. Oni imaju neke teške uslove, mi neke za njih. Naši se tiču rada rafinerije i činjenica je da ne možemo da dobijemo više obaveza ali verujem da ćemo naći kompromisno rešenje. Opredeljenje MOL-a je da se nastave razgovori – rekao je.

– Trebalo bi da očekujemo povoljne vesti po tom pitanju.

– Sukob sa Iranom je počeo jer su neki hteli smenu iranskog režima, uništenje njihovih nuklearnih i balističkih potencijala. Onda su Iranci odgovorili zatvaranjem Ormuskog moreuza. Nafta je skočila, i skače strahovitom brzinom. Prve ćemo promene osetiti po kerozinu. Sreća je da smo obezbedili značajne vojne rezerve. Verujem da ćemo imati nešto više nego drugi, ali da li je to dovoljno, nikome nije dovoljno. Odrekli smo se dodatnih 5 odsto akcize.

Vučić se danas oglasio i povodom izbornih rezultata u Mađarskoj i čestitao pobedniku parlamentarnih izbora Peteru Mađaru.

– Čestitam Peteru Mađaru na izbornoj pobedi. Verujem u nastavak dobre saradnje između Mađarske i Srbije i zahvalan Viktoru Orbanu što je takve odnose učinio mogućim, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u čestitki posle parlamentarnih izbora koji su juče održani u Mađarskoj.

– Očekujemo i neke nove investicije i važna putovanja. Daćemo sve od sebe da u junu krenemo sa izgradnjom robota. Bićemo jedna od dve ili tri zemlje u Evropi koje će da proizvode čovekolike robote. To će biti od ogromnog značaja za Srbiju. Sve počinje i završava ekonomijom. Ljudi cene da žive bolje.

– Siguran sam da ćemo u narednom periodu imati nešto više investicija nego ranije. Uveren sam da ćemo da obezbedimo mir i stabilnost.

O odnosima sa budućom mađarskom vladom

– On je rekao da zna ko kumuje takvim odnosima između Orbana, Vučića i Fica. Ja ga pitam “ko kumuje”, nema pojma. Nje ovo njegova zemlja i nema ingerencije bilo kakve da u ovoj zemlji provodi istrage. Mi ih sprovodimo na veoma profesionalan i ozbiljan način. Zna se ko je moj prijatelj i ja ga se ne odričem ni u dobru ni u zlu. Po tome se ljudi razlikuju. Ova zemlja sprovodi istragu. Ona je mnogo toga utvrdila ali mi nismo hteli da govorimo o tome jer su postojale mnoge udice i mamci.

– Nastavićemo i završiti na veoma profesionalan način tu istragu sa kojom Mađar nema baš nikakve veze, ali ćemo ga obavestiti i ukazati mu na to da je pogrešio kad je blebetao kako je neko nešto nameštao na izborima. Verujem da ćemo u narednom periodu razgovarati i umeti da kažemo jedan drugom u lice šta mislimo.

– Oni su ovde stavili važne ljude, koji imaju dignitet. Zajednički kum Viktora Orbana i moj je sloboda. Naš zajednički kum je sloboda mišljenja, govora, delanja, da volimo svoje zemlje više nego bilo koga i bilo šta na kugli zemaljskoj. To je naš zajednički imenitelj, a što se ovih mučenika tiče, to su oni što su zvali naše blokadere prošle nedelje, pa im se niko nije ni pojavio, jer su videli da ovi odavde nisu perspektivni. Ponosan sam da svi ti, koji su uglavnom niko, žele da precrtaju nekoga ko vodi suverenu zemlju. Pružićemo ruku i Mađaru i mađarskoj vladi, ali nikakva poniženja da trpimo nećemo.

– Padne Kurc, bude “to je Vučićev drug”. Da vam ne pričam o tome kad je otišla Merkel “sad je gotovo sa Vučićem, ona ga je štitila”. Takvih sam se ja stvari naslušao. Dok me služi mozak, pobeđivaćemo. Meni vlasti više nije potrebno, imao sam je dovoljno, i više nego što mi je potrebno. Da li će građani moći da žive bolje ili će neko da ih vrati u prošlost ili lažnim promenama uništi kao 2012. godine .To je pitanje za građane, ne za mene i one u okruženju. Plašim se da će čekati da mnogo njih u okruženju padne i da se raduju, ali uzalud.

“Govorili su kako Orban nikada poraz neće da prizna”

– Govorili su kako “diktator” Orban nikada poraz neće da prizna, on čovek gospodin, džentlmen izašao “izgubili smo, pobedićemo”. Ovi naši nikada nikome nisu čestitali. Mogu da izgube, vi govorite ceo dan o strašno ubedljivoj pobedi Mađara.

– Da sad izađemo na izbore, ne bi nam bilo lako ali bili bismo mnogo bliže pobedi nego oni, ali nikada ne znate šta može da bude za mesec, kamoli za šest meseci.

– Dijalog je civilizacijska tekovina, postoje oni koji žele da razgovaraju u ovoj zemlji, a postoje i oni koji ne žele da razgovaraju s onima koji drugačije misle. Kada čujem te nemušte komentare koji se svode na “sa zlikovcem nećemo da razgovaramo”, okej, svakakvih sam se stvari naslušao. Ja sam bio nenadležna institucija, rekli su da se za ništa ne pitam.

– Dobićete odgovor u naredna 2 ili tri dana, stiže od ove godine, plaćamo više od 100 miliona evra, ali to produžava život za 3 ili četiri godine. To je prava briga o ljudima, to je ono što sam želeo, da se tu pokaže entuzijazam. Sad stižu ambulantna kola za svako mesto u Srbiji. Ne košta to toliko mnogo ali za sve to moramo da imamo snage, tako pokazujemo poštovanje prema starijima, ali i prema deci koja bi u udaljenim krajevima ostala da žive. Te lekove je dobio samo još Tramp u svetu. Verujem da ćemo postići velike rezultate.

– Videćete kako će za 6 meseci naša država da izgleda drugačije – rekao je Vučić, najavivši izgradnju novih puteva, kao i završetak onih koji su trenutno u toku.

– Da ljudi mogu da budu ponosni na svoju državu jer je to uspeh svakog građanina naše zemlje – zaključio je Vučić.

(Pančevac)