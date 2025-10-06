Kovačica istinsko središte kulture i tradicije naivne umetnosti

„Mesna zajednica je prva i osnovna adresa za sve potrebe naših građana – kuća svih nas, osnovni stub lokalne zajednice i prvi stepen učešća građana u upravljanju“, poručio je predsednik opštine Kovačica Petar Višnjički, koji je uz zahvalnost Savetu Mesne zajednice Kovačica na predanom radu i uspešnoj organizaciji „Kovačičkog oktobra“.

Na svečanoj sednici govorili su predsednik Saveta Adam Jonaš. predsednica NSSNM Dušanka Petrak, predsednik Matice slovačke u Srbiji Juraj Červenak, kao i ambasador Slovačke Republike u Srbiji Mihal Pavuk.

Ujedno, proglašen je počasni građanin Kovačice – Mojmir Vrlik.

U programu je nastupila ženska pevačka grupa Doma kulture „3. oktobar“ iz Kovačice.

Danas program počinje igrama bez granica u dvorištu Mesne zajednice, a u slučaju loših vremenskih uslova igre će se održati u velikoj sali Mesne zajednice. Dečji vašar koji je trebalo da bude održan na pijaci u Kovačici je odložen zbog vremenskih prilika. U 15 sati u Kutku za društvene igre „Mozaik“ počinje turnir u katanu, a u 18 sati, u Galeriji Babka, publika će imati priliku za druženje i razgovor sa Milanom Đurikom iz Priboja. Manifestacija „Kovački oktobar“ nastavlja se i nakon centralnog vikenda, a do 7. novembra pripremljen je bogat program – koncerti, festivali, promocije knjiga, sportska i gastronomska takmičenja.

Istog dana, u Galeriji naivne umetnosti otvoren je 74. Oktobarski salon slika. Ovom prilikom predsednik opštine Petar Višnjički uručio je specijalno priznanje za doprinos kulturi opštine Kovačica Ivanu Kopčiku, istakavši njegove zasluge u realizaciji izložbi i projekata posvećenih Kovačici i njenim umetnicima, zahvaljujući kojima se i mala Katka vratila u svoj dom. Predstavljena je i banknota evra sa likom Zuzane Halupove.

Salon je zvanično otvorio zamenik predsednika opštine Miroslav Tomaš, koji je naglasio da se Kovačica već priprema za veliki jubilej – 75. godišnjicu Oktobarskog salona. Ovom prilikom posetioci su mogli da pogledaju i radove kineskih slikara. Svečanost su svojim nastupom uveličale članice ženske pevačke grupe MOMS-a, a obeležavanju su se pridružile i druge galerije.

Program „Amateri svome mestu“ izveden je u kovačičkom Domu kulture, a ujedno je odigrana i utakmica između FK „Slavia“ i FK „Kisač“.

Kovačica je i ove godine potvrdila da je istinsko središte kulture i tradicije naivne umetnosti, a Oktobarski salon ostaje njen najprepoznatljiviji kulturni brend.

