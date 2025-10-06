Kovačica istinsko središte kulture i tradicije naivne umetnosti
„Mesna zajednica je prva i osnovna adresa za sve potrebe naših građana – kuća svih nas, osnovni stub lokalne zajednice i prvi stepen učešća građana u upravljanju“, poručio je predsednik opštine Kovačica Petar Višnjički, koji je uz zahvalnost Savetu Mesne zajednice Kovačica na predanom radu i uspešnoj organizaciji „Kovačičkog oktobra“.
Na svečanoj sednici govorili su predsednik Saveta Adam Jonaš. predsednica NSSNM Dušanka Petrak, predsednik Matice slovačke u Srbiji Juraj Červenak, kao i ambasador Slovačke Republike u Srbiji Mihal Pavuk.
Ujedno, proglašen je počasni građanin Kovačice – Mojmir Vrlik.
U programu je nastupila ženska pevačka grupa Doma kulture „3. oktobar“ iz Kovačice.
Istog dana, u Galeriji naivne umetnosti otvoren je 74. Oktobarski salon slika. Ovom prilikom predsednik opštine Petar Višnjički uručio je specijalno priznanje za doprinos kulturi opštine Kovačica Ivanu Kopčiku, istakavši njegove zasluge u realizaciji izložbi i projekata posvećenih Kovačici i njenim umetnicima, zahvaljujući kojima se i mala Katka vratila u svoj dom. Predstavljena je i banknota evra sa likom Zuzane Halupove.
Salon je zvanično otvorio zamenik predsednika opštine Miroslav Tomaš, koji je naglasio da se Kovačica već priprema za veliki jubilej – 75. godišnjicu Oktobarskog salona. Ovom prilikom posetioci su mogli da pogledaju i radove kineskih slikara. Svečanost su svojim nastupom uveličale članice ženske pevačke grupe MOMS-a, a obeležavanju su se pridružile i druge galerije.
Program „Amateri svome mestu“ izveden je u kovačičkom Domu kulture, a ujedno je odigrana i utakmica između FK „Slavia“ i FK „Kisač“.
Kovačica je i ove godine potvrdila da je istinsko središte kulture i tradicije naivne umetnosti, a Oktobarski salon ostaje njen najprepoznatljiviji kulturni brend.
(Pančevac)