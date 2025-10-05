Nedeljni horoskop od 6. do 12. oktobra: Evo ko će osećati pozitivne vibracije

OVAN

Na početku nedelje posao je u prvom planu — bićete angažovani u realizaciji strateških planova i dobićete podršku iz poslovne mreže. Kod kuće ćete dobiti savet od članova porodice u važnim odlukama. Moguće je novo poznanstvo kod slobodnih, a parovi bi mogli razmišljati o venčanju. Međutim, kasnije tokom nedelje možete osećati nervozu, umor, ili male zdravstvene tegobe. Posetite duhovno mesto ili tražite blagoslov od starijih da povratite mentalnu jasnoću.

BIK

Nedelja počinje s pozitivnim vibracijama — prošle prepreke popuštaju, a vi dobijate novu energiju da pokrenete projekte na čekanju. Materijalne dobitke možete očekivati, a deca i školske obaveze se stabilizuju. Slobodni Bikovi mogu upoznati pouzdanu osobu, dok parovi uživaju u jačanju veze.

BLIZANCI

Početak nedelje može doneti kašnjenja i finansijske zamke — budite oprezni pri ulaganju i držite se izbegavanja konflikata. Kako nedelja napreduje, prilike se popravljaju: posao donosi satisfakciju, a porodične relacije dobijaju stabilnost. Parovi mogu napraviti važan korak, a oni bez partnera mogu dobiti interesantnu ponudu.

RAK

Osećaćete harmoniju u porodici i uspeh u saradnji kod projekata. Poslovne prilike se naglašavaju, a investicije prihodaju plodove. Ka kraju sedmice, stariji članovi porodice mogu doneti blagoslov ili podršku. Profesionalne mreže se šire, a saradnja s nadređenima može doneti priznanje.

LAV

Nedelja počinje s unapređenjem finansijske situacije i slabljenjem zdravstvenih briga. Imate prednost nad konkurencijom i mogli biste rešiti pravna pitanja u svoju korist. U ljubavnom životu — nežniji trenuci sa partnerom su mogući, ali poslednji dani nedelje zahtevaju oprez: izbegavajte rasprave i donošenje brzih odluka.

DEVICA

Početak nedelje donosi snagu i stabilnost. Verovatno ćete ulagati u porodicu ili nekretnine. Ljubavni život je ubeležen radosnim momentima za parove; slobodni će imati priliku za susrete. Kasnije, oslobađanje tenzija i razgovori sa starijim generacijama donose zadovoljstvo i bolju povezanost.

VAGA

U početku možete naići na blokade u karijeri — pazite da ne donosite impulsivne odluke. Posavetujte se sa iskusnijima. Kasnije, novac koji je bio blokiran moguće je osloboditi, poslovne obaveze se stabilizuju, a odnosi s autoritetima popravljaju. Zdravlje se takođe može stabilizovati.

ŠKORPIJA

Od početka nedelje osećate da se trud konačno isplaćuje — moguća su razrešenja sukoba s rodbinom, a kratka putovanja mogu biti korisna. Posle toga uspevate da povratite kontrolu nad investicijama i finansijama. U ljubavi, iskrenost i transparentnost donose pozitivne promene.

STRELAC

Početak sedmice donosi jasnu komunikaciju i sposobnost da razrešite probleme. Novac će biti balansiran. Kasnije, osećaćete manju motivaciju, pa bi pauze i podrška starijih mogle biti korisne. U ljubavnim odnosima — oni koji planiraju brak osećaće podršku porodice, dok slobodne osobe mogu upoznati nekog važnog.

JARAC

Nedelja započinje jakim tonom — privatni i radni zadaci idu dobro, a vaši napori primećeni su. Harmonija kod kuće je moguća ukoliko ego ostavite po strani. Kasnije, možete sresti nekog uticajnog ko može pomoći poslovno. Porodične razmirice će se razrešiti, a konačno sklad može biti postignut.

VODOLIJA

Početak nedelje može nositi frustraciju i pad energije. Pazite na zdravstvene signale i izbegavajte rasprave o sitnicama. Kasnije, fokus se premešta na domaće obaveze i decu. Iako će doći izazova, smirenost, strpljenje i iskrenost u odnosima će pomoći da mostovi ostanu netaknuti.

RIBE

Sedmica vam donosi jasniji fokus i uspeh u poslovnim i finansijskim planovima. Novim idejama možete postići uspeh. Porodične tenzije se smanjuju. U ljubavi, izbegavajte nesmotrene odluke kod potpisivanja dokumenata; do kraja sedmice možete prevazići skriveni rivalitet u vezi.

(timesofindia.com)