Pančevo Sportska dešavanja

Džudisti Dinama osvojili 5 medalja na turniru Trofej Braničeva 2025

17:11

05.10.2025

Foto: DžK Dinamo

Na međunarodnom džudo turniru Trofej Braničeva 2025, koji se održao u Požarevcu, gde je učestvovalo 230 takmičara iz 35 klubova , džudisti Dinama su nastupili sa 8 takmičara i osvojeno je 5 medalja, kao i pehar za najbolju žensku ekipu mlađih devojčica..

Hristina Dimitrijevski, mlađe devojčice do 40kg zlatnu medalju

DžK Dinamo

Staša Simanić, mlađe devojčice do 56kg, srebrnu medalju

Lena Ivanović, starije poletarke do 34 kg bronzanu medalju

Marko Slavković, stariji poletarci do 46kg,bronzanu medalju

Mateja Malinovic, mlađi dečaci do 34kg srebrnu medalju…

(Pančevac)

Tagovi

DžK Dinamo

