Džudisti Dinama osvojili 5 medalja na turniru Trofej Braničeva 2025

Novi imidž Pamele Anderson šokirao fanove
19:00
05.10.2025
Na međunarodnom džudo turniru Trofej Braničeva 2025, koji se održao u Požarevcu, gde je učestvovalo 230 takmičara iz 35 klubova , džudisti Dinama su nastupili sa 8 takmičara i osvojeno je 5 medalja, kao i pehar za najbolju žensku ekipu mlađih devojčica..
Hristina Dimitrijevski, mlađe devojčice do 40kg zlatnu medalju
Staša Simanić, mlađe devojčice do 56kg, srebrnu medalju
Lena Ivanović, starije poletarke do 34 kg bronzanu medalju
Marko Slavković, stariji poletarci do 46kg,bronzanu medalju
Mateja Malinovic, mlađi dečaci do 34kg srebrnu medalju…
(Pančevac)
19:00
05.10.2025
17:34
05.10.2025
11:02
04.10.2025
12:00
02.10.2025
14:44
30.09.2025
11:00
30.09.2025
eur
117.16 RSD
aud
65.88 RSD
cad
71.56 RSD
sek
10.63 RSD
chf
125.28 RSD
gbp
134.27 RSD
usd
99.98 RSD
bam
59.90 RSD
14:28
05.10.2025
U vremenu kada se suočavamo sa različitim izazovima, važno je da se ponašamo domaćinski, da brinemo jedni o drugima i o našoj zajedničkoj sudbini
14:00
05.10.2025