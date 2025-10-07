JKP Drugi oktobar: Raspored odnošenja otpada

Javno komunalno preduzeće Drugi oktobar Vršac objavio je raspored angažovanja Sektora održavanja javnih površina tokom akcije „Oktobar mesec čistoće“. Pogledajte raspored:

Odnošenje otpada

Od 06. do 11. oktobra 2025. godine biće obuhvaćene sledeće ulice:

Njegoševa, Crnog Jovana, Vardarska, Đure Cvejića, Trg Zelena pijaca, Đure Daničića, Nikole Neškovića, Kosančić Ivana, Strahinjića Bana, Relje Krilatice, Janoša Lenđela, Paje Marganovića, Čarnojevićeva, Deligradska, Generala Emanuela Arsenijevića, Vračarska, Radnička, Vojvode Stepe Stepanovića, Miloša Obilića, Stevana Nemanje,

Patrijarha Rajačića, Javorska, Jezerska, Bregalnička, Kraljevića Marka, Jug Bogdana, Radakova, Hajduk Veljka, Ljutice Bogdana, Bore Kostića, Starine Novaka, Kosovska, Zvezdana, Đerdapska, Ibarska, Sitnička, Avalska, Miročka, Dunavska, Svetozara Miletića, Savska.

Način odnošenja otpada:

Kabasti otpad (stari nameštaj, kuhinjski elementi, delovi pokućstva, bicikli, umivaonici, prozori, vrata, madraci, prekrivači, tepisi i veliki električni uređaji koji ne spadaju u elektronski otpad) iznosi se iz individualnih domaćinstava ispred kuće tokom nedelje naznačene u rasporedu. Veće količine otpada najavljuju se telefonom na broj 060 843 5201 ili 013 440 800 (#5). Iz kolektivnog stanovanja otpad se donosi na najbliže kontejnersko mesto, a upravnici zgrada koordiniraju iznošenje iz zajedničkih prostorija. Odnosi ga posebna ekipa sa specijalnim vozilom.

Elektronski otpad (televizori, računari, delovi računara, monitori, radio-aparati, audio-video tehnika, delovi električnih uređaja, kablovi, mobilni telefoni, tableti, baterije, kućni električni aparati) iznosi se posebnim vozilom, uz prethodnu najavu na navedene telefone. Iz individualnih domaćinstava odnosi se na redovan dan iznošenja smeća u naznačenoj nedelji, dok se iz kolektivnog stanovanja iznosi pored najbližeg kontejnerskog mesta četvrtkom u naznačenoj nedelji.

Zeleni otpad odnosi ekipa „Zelenilo“ u danima po ovom rasporedu.

Radovi na zelenim površinama

Planirani radovi obuhvataju kultiviranje i pripremu cvetnjaka za jesenju sadnju, sadnju i zalivanje sadnica, rekonstrukciju zelenih površina na kružnom toku kod Đure Cvejića i skveru Fruškogorske i ulice Drugog oktobra, kao i učešće na Sajmu cveća i meda – oktobar 2025.

Promotivne aktivnosti

U okviru akcije organizuje se info štand za odlaganje otpada sa akcentom na prikupljanje odeće i obuće, u saradnji sa Crvenim krstom, Centrom za socijalni rad i NVO. Aktivnosti će biti sprovedene 9. i 23. oktobra na Agriko pijaci.

(Pančevac)