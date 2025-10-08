Zaboravite na kameru, sada nas i kompjuterski miš špijunira!

Zvuči kao zaplet iz špijunskog filma, ali naučnici upozoravaju da sofisticirani optički miševi — posebno oni namenjeni gejmerima i profesionalcima — mogu postati neočekivani alat za prisluškivanje. Istraživači su otkrili da senzori u miševima mogu registrovati sitne vibracije koje nastaju dok ljudi govore, a zatim ih, pomoću veštačke inteligencije, pretvoriti u razumljive zvučne informacije.

Ova neobična tehnika nazvana je Mic-E-Mouse.



Kako je to uopšte moguće?

Optički senzori visokih performansi u miševima, koji mere mikroskopske pokrete na stolu, sposobni su da detektuju i vibracije koje nastaju tokom govora. Naučnici su otkrili da, uz odgovarajuću obradu podataka, algoritmi mogu iz tih signala rekonstruisati delove razgovora sa tačnošću od 42 do 61 odsto.

Drugim rečima, iako se ne radi o savršenom “prisluškivanju”, tehnologija pokazuje da običan računar može nehotice postati akustični senzor — ukoliko je kompromitovan zlonamernim softverom koji može pristupiti sirovim podacima sa miša.

Zašto je ovo opasno?

Miš je uređaj koji uvek stoji na stolu, ne privlači pažnju i uvek je povezan s računarom. Zbog toga bi napad putem njega bio izuzetno teško uočiti. U scenariju u kome bi haker uspeo da instalira poseban program, miš bi mogao postati improvizovani mikrofon — čak i kada je stvarni mikrofon isključen.

Naučnici upozoravaju da ovakav vid napada pokazuje koliko su “pametni” uređaji danas osetljivi, ali i koliko je važno redovno ažuriranje softvera i vođenje računa o bezbednosti.

Kako se zaštititi? Redovno ažurirajte drajvere i operativni sistem Koristite antivirusne programe koji prate neuobičajene aktivnosti perifernih uređaja Ne dozvoljavajte nepoznatim aplikacijama pristup podacima senzora Po mogućnosti, koristite miševe sa nižom osetljivošću (DPI), ako vam to ne utiče na rad

(Pančevac/Objektiv)