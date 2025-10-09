Vršac: 10. Atinske igre u atletici 11. oktobra.
10. Atinske igre u atletici u Vršcu počinju 11. oktobra.
I ove godine učesnici i gosti imaće priliku da budu deo jednog posebnog događaja koji obeležava deset godina tradicije, prijateljstva i sportskog duha.
Atinske igre nisu samo takmičenje – one su simbol okupljanja, druženja i promocije zdravih životnih vrednosti, a ove jubilarne igre biće prilika da se zajedno proslavi deceniju atletskog entuzijazma u Vršcu.
Trčanja: 60 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m
Štafete: 4×100 m, 4×400 m
Skokovi: skok u dalj, skok u vis
Bacanja: kugla, vortex (za mlađe kategorije)