Dom zdravlja Pančevo prešao na bolji informacioni sistem

Dom zdravlja Pančevo započeo prelazak sa današnjeg softverskog ZIP Soft-a na novi, savremeniji informacioni sistem Heliant. Ovaj korak je deo šire digitalizacije našeg rada, sa ciljem da se unapredi kvalitet i efikasnost zdravstvene zaštite koju svakodnevno pružamo vama – našim pacijentima, saopštila je dr Zorica Sokić direktor Doma zdravlja Pančevo.

„Posle pažljive analize, odlučili smo se za Heliant, jer se radi o jednom od najpouzdanijih i najkompletnijih informacionih sistema u oblasti zdravstva u Srbiji. Ovaj sistem je već godinama prisutan u brojnim domovima zdravlja i bolnicama širom zemlje, sa odličnim rezultatima“, objasnila je dr Sokić.

Prednosti Helianta su brojne:

• Brži i precizniji uvid u medicinsku dokumentaciju, što znači efikasnije i bezbednije lečenje

• Povećava sigurnost podataka – zdravstveni podaci pacijnata su zaštićeni po najvišim standardima

• Bolja povezanost između različitih službi u okviru ustanove, čime se skraćuje vreme čekanja i olakšava rad

• Puna usklađenost sa zakonodavstvom Republike Srbije i povezuje sa nacionalnim sistemima poput eRecepta, eZakazivanja i eKartona

• Mogućnost za dalje unapređenje – sistem se stalno razvija, prateći potrebe zdravstvenih ustanova i pacijenata

S obzirom na to da je u toku prelazni period, moguće su povremene gužve i usporenja u radu, dok se naš tim u potpunosti ne prilagodi radu u novom sistemu. Zato vas molimo za razumevanje i strpljenje u narednim danima. Ovom prilikom želim da izrazim iskrenu zahvalnost svim zaposlenima Doma zdravlja Pančevo koji ulažu dodatni trud i energiju kako bi se ova promena sprovela uspešno i uz što manji uticaj na svakodnevni rad sa pacijentima. Uveravam vas da sve ovo radimo sa jednim ciljem – da vam pružimo bolju, bržu i sigurniju zdravstvenu uslugu. Zahvaljujemo se na ukazanom poverenju“, rekla je dr Sokić.

(Pančevac/ePančevo)