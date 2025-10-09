PU Pančevo: Druženje s mališanima povodom Dečje nedelje

Prikazali smo im deo opreme i vozila koju koristimo u svakodnevnom radu. Na ovaj način hoćemo da sklonimo stereotipe da deca treba da se plaše policije, kaže Željko Grujić.

Područna policijska uprava Pančevo povodom obeležavanja Dečje nedelje, otvorile su vrata za najmlađe i uz druženje sa decom predškolskog uzrasta, prikazuju opremu i vozila, upoznaju ih sa radom policije i ulogom u zaštiti dečjih prava i bezbednosti.

Sa mališanima su se družili pripadnici policije opšte nadležnosti koji su održali i promovisali policijsku profesiju. Kako kažu druženje je bilo kratko , ali će deci i policajcima ostati u sećanju.

„Prikazali smo im deo opreme i vozila koju koristimo u svakodnevnom radu. Na ovaj način hoćemo da sklonimo stereotipe da deca treba da se plaše policije. Želimo da se približimo deci i da ih pozovemo da jednog dana budu naše kolege“, rekao je portparol PU Pančevo Željko Grujić. Mališani kažu da žele kad porastu da budu policajci,jer su policajci dobri. Kako su rekli, policajci su superheroji koji nas brane od zlikovaca.

Kako je proteko druženje pogledajte u prilogu Radovana Đerića.

