Bela Crkva u znaku ženskog fudbala: Uručene lopte, sportska oprema i rekviziti

Delegacija Fudbalskog saveza Vojvodine na čelu sa generalnim sekretarom Dragomirom Tanovićem, koordinatorom za ženski fudbal FSS za region Vojvodine Zoranom Simeunovićem i koordinatorkom FSS za bazični fudbal za region Vojvodine Bojanom Bubalo posetila je Belu Crkvu i svečano je uručila lopte, sportsku opremu i rekvizite ŽFK „BAK“, prenosi BCinfo.

U ime kluba opremu je primio predsednik kluba Radovanče Milenković, u prisustvu člana Opštinskog veća opštine Bela Crkva zaduženog za sport Marka Lazarevića i predsednika Fudbalskog saveza Darka Ostojića.

Gradski stadion u Beloj Crkvi bio je najlepša slika fudbala – devojčice iz osnovnih škola opštine Bela Crkva ispunile su teren, a pokazni trening i prezentacija programa fudbal u školama za devojčice protekli su u sjajnoj atmosferi, uz mnogo energije, igre i podrške sa tribina.

Organizaciju događaja potpisuje Fudbalski savez Vojvodine u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za sport AP Vojvodine, školama, lokalnim klubom ŽFК BAК i opštinom Bela Crkva, a celokupan događaj osmišljen je po principima bazičnog fudbala (grassroots principima): bezbedno, inkluzivno i potpuno prilagođeno početnicama.

Na terenu su devojčice prošle kroz nekoliko kratkih i dinamičnih celina i poligona sa jednostavnim vežbama vođenja, dodavanja i šuta.

(Pančevac/BCinfo)