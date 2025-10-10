Održan prvi Forum mladih: Startap revolucija – šanse za mlade

Prvi Forum mladih grada Pančeva, u organizaciji Kancelarije za mlade, bio je mesto okupljanja mladih, inspirativnih i ambicioznih ljudi. Forum, koji je održan u hotelu „Tamiš“ označio je važan korak u jačanju podrške mladima i njihovom uključivanju u aktivnosti i razmenu ideja.

Forum je okupio mlade sa teritorije Pančeva, a učešće je bilo potpuno besplatno. Svako ko je želeo da nauči nešto novo, čuje stručnjake iz oblasti o kojim se govorilo na Forumu ili prisustvuje razmeni iskustava, mogao je da prisustvuje. Tokom celodnevnog programa, mladi su imali priliku da učestvuju na tri pažljivo odabrana panela, koji su obuhvatili teme od preduzetništva i mentalnog zdravlja do uticaja medija na savremeno društvo.

Startap revolucija – šanse za mlade

Događaj je otvoren panelom „Startap revolucija: Šanse za mlade“, koji je privukao veliku pažnju onih koji maštaju o sopstvenom poslu i inovativnim projektima. Govornica Anđela Terzić, pomoćnik direktora za razvoj inovacionog preduzetništva, prenela je mladima iskustva i savetovala kako da svoje ideje pretoče u konkretne inicijative, ističući da „mladi nisu budućnost, oni su sadašnjost“.

Kroz primere uspešnih startap projekata, govorila je o tome kako institucije i programi podrške mogu pomoći mladima da pokrenu sopstvene poslove, ali i koliko je važna hrabrost da se napravi prvi korak. Posebno je naglasila značaj umrežavanja, inovacija i spremnosti na učenje, navodeći da Pančevo ima potencijal da postane grad mladih preduzetnika i kreativaca.

Balans tela i uma – zdravlje nove generacije

Drugi panel, pod nazivom „Balans tela i uma: Zdravlje nove generacije“, bio je posvećen jednoj od najvažnijih tema današnjice, mentalnom zdravlju mladih. O ovoj temi govorili su su dr Jovanaka Petrović, specijalista psihijatrije, Aleksandar Petrović, psiholog iz Centra za mentalno zdravlje Pančevo i Anđelija Milošević, master psiholog sa Klinike za neurologiju i psihijatriju dece i omladine.

Govornici su sa velikim interesovanjem publike razgovarali o izazovima koje donosi savremeni način života pritiscima, stresu, perfekcionizmu i društvenim mrežama. Istaknuto je da mladi često zanemaruju svoje mentalno zdravlje, jer o njemu i dalje postoji stigma, ali i da se situacija menja upravo zahvaljujući otvorenim razgovorima poput razgovora na Forumu.

„Psihičko zdravlje nije luksuz, već osnov svakog uspeha. Bez unutrašnje ravnoteže nema napretka, ni ličnog ni profesionalnog“, istakla je dr Petrović, dodajući da su podrška i razumevanje iz okruženja ključni u prevenciji mentalnih poteškoća kod mladih.

Mladi između tradicionalnih i novih medija

Treći panel pod nazivom „Mladi između tradicionalnih i novih medija“ razvio je zanimljivu diskusiju o ulozi medija u formiranju mišljenja i stavova mladih generacija. Učesnici su bili Tanja Anđelković, direktorka marketinga i prodaje kompanije S Media tim, Jovana Kvržić, magistar farmacije i travel bloger i Natalija Milosavljević, TV i radio voditeljka.

Panelisti su govorili o odgovornom korišćenju društvenih mreža, autentičnosti sadržaja i važnosti da mladi prepoznaju razliku između informisanja i manipulacije. Naglašeno je da internet pruža brojne mogućnosti, ali i izazove, pa je neophodno razvijati kritičko mišljenje i veštine medijske pismenosti.

Publika je imala priliku da postavlja pitanja i podeli svoja iskustva, pa je panel protekao u dinamičnoj atmosferi, uz osmeh i razmenu ideja.

Mladi u fokusu – grad koji ulaže u svoju budućnost

Koordinatorka Kancelarije za mlade, Hadži Jovana Radonjin, istakla je da je cilj Foruma bio da se mladima pruži prilika da čuju stručnjake iz različitih oblasti, da se povežu međusobno i da osete da im grad Pančevo pruža podršku i stoji uz njih.

„Ovo je samo početak, želimo da Forum mladih postane tradicionalan događaj u Pančevu. Grad je tu da podrži svaku inicijativu mladih, da ih podstakne da razvijaju svoje ideje i da prepoznaju koliko su važni za zajednicu. Njihova energija i kreativnost su pokretačka snaga našeg grada“, poručili su iz Kancelarije za mlade.

Zainteresovani se o svim budućim aktivnostima i radionicama mogu informisati putem Instagram stranice Kancelarije za mlade Pančevo, gde će redovno biti objavljivane vesti o novim događajima i prilikama za učešće.

(Pančevac/ePančevo)