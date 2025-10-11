U Južnom Banatu ima obolelih od korone

Ponovo se beleži se mali broj obolelih od kovida 19. Zahvaljući dijagnostici koja može da se sprovede u Zavodu za javno zdravlje Pančevo,uz lekarski uput ,potvrđuje se prisustvo korone.Simptomi su najčešće blagi i prolaze kao svaka druga respiratorna infekcija, prenosi RTV Pančevo.

Tokom leta mučile su nas virusi koji izazivaju stomačne tegobe. Sada je vreme respiratornih infekcija, gripa još nema ali kovida 19 koji smo pomalo zaboravili i dalje ima na sreću sa blagim simptomima, rekla je dr Tanja Todorović .

– Zadnjih tri nedelje beležimo povećanje aktutnih respiratornih infekcija na teritoriji Pančeva i gradovima Južnog Banata .Zahvaljući dijagnostici koja može da se sprovede u Zavodu za javno zdravlje Pančevo a izabran lekar može svojim pacijentima dad a uput, takozvani respiratorni panel utvrđeno je da pacijenti imaju kovid, adeno virus , respiratorni virus , to su virusi koji kruže u ovom periodu .Vrlo je važno da izabrani lekari znaju koju dijagnostiku mogu da sprovedu i imamo lekovi koji mogu da se sprovedu kod pacijenta koji imaju kovid, kaže dr Todorović.

U Službi Hitne pomoći takođe su primetili da se pojavljuju pacijenti sa simptomima kovida .

– Ima i korone mada se to sada netestira ona je prisutna i u onoj izvornoj formi kada je i otkrivena sa repiratornim infekcijama ali praćena lakšom kliničkom slikom.Uvek postoji mogućnost posebno kod starijih da bude komplikacija.

Simptomi kovida 19 sada su uglavnom blagi, promuklost, pojava temperature i stomačne tegobe sve prolazi za nekolko dana. Za sada sezonskog gripa nema.

(Pančevac/RTV Pančevac)