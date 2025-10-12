Vršac: Mali gorani obeležili drveće u Gradskom parku

Ovom zanimljivom i poučnom aktivnošću najmlađi Vrščani su naučili više o bogatstvu flore jednog od najlepših parkova u Srbiji, koji se prostire na oko 10 hektara i star je gotovo dva veka.

Pokret gorana Vršca, zajedno sa svojim najmlađim članovima – Gorančićima, organizovao edukativnu akciju obeležavanja 27 vrsta drveća u Gradskom parku, prenosi Radio Dambo.

Svako drvo dobilo je informativnu tablicu sa narodnim i latinskim nazivom, kao i slikom lista, kako bi se posetiocima olakšalo prepoznavanje biljnih vrsta.

Ovom zanimljivom i poučnom aktivnošću najmlađi Vrščani su naučili više o bogatstvu flore jednog od najlepših parkova u Srbiji, koji se prostire na oko 10 hektara i star je gotovo dva veka. Od sada će svi posetioci, jednostavnom šetnjom kroz park, moći da upoznaju i razlikuju vrste drveća koje ga krase.

Ovo je sedma akcija Pokreta gorana Vršca u protekla tri i po meseca, otkako je njihovo delovanje ponovo oživelo u našem gradu.

Edukacije i radionice sprovode stručna lica:

Čedomir Karović, dipl. inž. šumarstva

Jelena Grujić Karović, dipl. biolog–ekolog

Žana Marjanov, prof. razredne nastave

„Zahvaljujemo JKP „Drugi oktobar“ na dozvoli za postavljanje tablica, a posebna zahvalnost Gradu Vršcu na podršci inicijativama koje promovišu očuvanje životne sredine“, navode Vršačke male Eko nade – Gorančići i najavljuju svoje novo iznenađenje na predstojećoj manifestaciji „Magična jesen u Vršcu“, a do tada šalju svima srdačan goranski pozdrav!

