Skorenovac: Održani 17. Dani mađarske kuhinje

U Skorenovcu su održani 17. Dani mađarske kuhinje u organizaciji Mesne zajednice Skorenovac, a pod pokroviteljstvom Turističke organizacije i Opštine Kovin. Tradicionalna gastronomska manifestacija okupila je brojne posetioce i više od 60 učesnika iz Srbije i regiona, prenosi RTV Pančevo.

Skorenovac je i ove godine zablistao u punom sjaju uoči sedamnaestih Dana mađarske kuhinje. Tradicionalna manifestacija posvećena takmičenju u pripremanju najukusnijih mađarskih specijaliteta – pre svega gulaša, popularnog perkelta – okupila je preko šezdeset kulinarskih majstora iz zemlje i inostranstva.

Dok za učesnike ovo gastronomsko okupljanje predstavlja priliku za druženje i razmenu iskustava, za posetioce je – užitak za sva čula. Trud prilikom organizacije se višestruko isplatio, što dokazuju posećenost i kvalitet ponude, istiće predsednik Mesne zajednice Skorenovac, Tivadar Bogoš.

Dani mađarske kuhinje tradicionalno su podržani od strane Turističke organizacije i Opštine Kovin.

Kao i prethodnih godina, Dani mađarske kuhinje imali su takmičarski karakter. Žiri je ocenjivao učesnike u više kategorija – od ukusa i izgleda hrane, pa do najlepše ukrašenog štanda – a najboljima su dodeljene prigodne nagrade.

(Pančevac)