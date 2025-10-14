„Banat Open 2025“ u Deliblatskoj peščari

Trodnevna sportska manifestacija okupila je oko 160 učesnika iz svih krajeva Srbije, ali i goste iz inostranstva.

Selo Šumarak u opštini Kovin ove godine bilo je domaćin trodnevnog orijentiring takmičenja „Banat Open“ u organizaciji Planinarskog društva „Avala“ iz Beograda. Oko 160 učesnika, među kojima je bilo i gostiju iz Finske, Rusije, Bugarske i Izraela oprobalo se u jednoj noćnoj i dve dnevne trke u živopisnom krajoliku Deliblatske peščare, prenosi RTV Pančevo.

Prema rečima organizatora, i ovog puta potrudili su se da osmisle staze prilagođene svim uzrastima i nivoima znanja i sposobnosti:

Deliblatska peščara je fenomenalna za orijentiring, s obzirom na to da naši orijentirci godinama odlaze na takmičenja u Mađarskoj, gde je teren veoma sličan. Ranije ovde nije bilo mnogo orijentiring mapa, tako da je nekoliko klubova u proteklih 10 do 15 godina počelo da radi na mapiranju tih terena. Kada je reč o ovogodišnjem takmičenju, imali smo sabiranje vremena sva tri takmičarska dana, tako da nije bilo tako lako osvojiti medalju, bilo je potrebno završiti sve tri etape, od kojih je jedna noćna. Volimo da organizujemo takmičenja profesionalno, na visokom nivou, kako bi to bio još veći izazov za naše i inostrane takmičare –naveo je Sava Lazić, direktor trke „Banat Open“.

Sportisti, rekreativci i ljubitelji prirode moći će da učestvuju u „Banat Open“ izazovu i naredne godine.

Pozvao bih građane iz ovog regiona – iz Šumarka, Gaja, Dubovca, Kovina, Bele Crkve, Pančeva, i tako dalje, da se naredne godine priključe našem takmičenju, da se oprobaju. Biće sličan termin, druga nedelja oktobra 2026, svi su dobrodošli – najavio je Lazić.

Realizaciju orijentiring trke „Banat Open“ podržali su Turistička organizacija Kovin, Crveni krst Kovin, Opština Voždovac i drugi prijatelji i sponzori manifestacije.

(Pančevac/RTV Pančevo)