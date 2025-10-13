Pančevo Politika i društvo

IN MEMORIAM: Preminuo snimatelj Nikola Jovankić Zeleni

14:43

13.10.2025

Foto: Privatna arhiva

Preminuo je Nikola Jovankić Zeleni, dugogodišnji pančevački snimatelj.

Profesionalnu karijeru započeo je 1995. godine na Televiziji Pančevo, gde je svojim radom brzo stekao ugled među kolegama. Radio je kao snimatelj u pančevačkom dopisništvu RTS-a, a bio je i jedan od osnivača dopisništva RTV-a u Pančevu, javlja   sajt 013info.

Zelenog će pamtiti i kolege i prijatelji – svi koji su ga poznavali voleli su ga i poštovali. Njegovo prisustvo i rad ostaviće trajni trag u zajednici i profesionalnom okruženju.

Sahrana Nikole Jovankića  Zelenog biće obavljena u sredu u 13 časova na Starom pravoslavnom groblju u Pančevu.

(Pančevac/013info)

