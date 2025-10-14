Maškovi dani u Kovačici do 19. oktobra

Dom kulture „3. oktobar“ u Kovačici do 19. oktobra biće domaćin tradicionalne manifestacije „Maškovi dani“, koja će i ove godine okupiti pozorišta iz Srbije i Slovačke. Publika će imati priliku da uživa u raznolikom repertoaru – od komedije do drame.

Manifestacija je počela 11. oktobra predstavom u izvođenju glumaca iz Selenče, a sutra u 10 časova, na scenu stiže dečja predstava „Tužno pače“ u produkciji Dramskog studija Teatrić iz Beograda.

Program se nastavlja u petak, 17. oktobra u 20 časova, kada će publika moći da pogleda dramu „Bohdana“ u izvođenju pozorišta iz Brezna iz Slovačke republike. Završnica festivala biće u nedelju, 19. oktobra u 20 časova predstavom u izvođenju glumaca iz Bačkog Petrovca.

Smotra pozorišta „Maškovi dani“, organizuje se od 1994. godine u čast izvanrednog glumca i organizatora kulturnih aktivnosti iz Kovačice Tomaša Hriešika Maška. Organizatori manifestacije su Dom kulture „3. oktobar“ Kovačica i Opština Kovačica, uz podršku Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine i Kancelarije za Slovake koji žive u inostranstvu.

(Pančevac)