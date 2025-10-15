Pančevo Politika i društvo

U toku jesenja akcija čišćenja grada

Javno komunalno preduzeće "Higijene" tokom oktobra organizuje akciju sakupljanja i odnošenja kabastog otpada

15.10.2025

Javno komunalno preduzeće „Higijene“ tokom oktobra organizuje akciju sakupljanja i odnošenja kabastog otpada. Akcija se realizuje tokom pre podneva, a građani Pančeva, Starčeva i Dolova mogu da izbace kabasti otpad, osim građevinskog šuta, prenosi RTV Pančevo.

Radnik Javno komunalnog preduzeća „Higijena“ Igor Jevtović    nekoliko godina unazad učestvuje u akciji sakupljanja i odnošenja kabastog otpada. Ističe da  građani Pančeva,  Starčeva i Dolova poštuju  raspred po kome radnici ovog preduzeća odnose kabasti otpad. Napominje  da ove godine nema mnogo otpada koji  Pančevci izbacuju i apeluje da  iskoriste jesenju akciju kako bi se rešili  nepotrebnih stvari.

U jesenjoj i prolećnoj akciji sakupljanja i odnošenja kabastog otpada učestvuju RJ Iznošenje otpada i Čistači. Cilj akcije  je da se spreče uzroci  koji mogu da dovedu do stvaranja divljih deponija.

U slučaju da građani imaju neke nedoumice ILI  pitanja vezana za akciju,  mogu da pozovu JKP Higijenu na brojeve telefona  013 310 – 203  i 327 – 000, svaka prijava se   zapisuju i radnci  Higijene izlaze na teren kako bi uklonili  kabasti otpad.

(Pančevac/RTVPančevo

