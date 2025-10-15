U toku jesenja akcija čišćenja grada

Javno komunalno preduzeće „Higijene“ tokom oktobra organizuje akciju sakupljanja i odnošenja kabastog otpada. Akcija se realizuje tokom pre podneva, a građani Pančeva, Starčeva i Dolova mogu da izbace kabasti otpad, osim građevinskog šuta, prenosi RTV Pančevo.

Radnik Javno komunalnog preduzeća „Higijena“ Igor Jevtović nekoliko godina unazad učestvuje u akciji sakupljanja i odnošenja kabastog otpada. Ističe da građani Pančeva, Starčeva i Dolova poštuju raspred po kome radnici ovog preduzeća odnose kabasti otpad. Napominje da ove godine nema mnogo otpada koji Pančevci izbacuju i apeluje da iskoriste jesenju akciju kako bi se rešili nepotrebnih stvari.

U jesenjoj i prolećnoj akciji sakupljanja i odnošenja kabastog otpada učestvuju RJ Iznošenje otpada i Čistači. Cilj akcije je da se spreče uzroci koji mogu da dovedu do stvaranja divljih deponija.

U slučaju da građani imaju neke nedoumice ILI pitanja vezana za akciju, mogu da pozovu JKP Higijenu na brojeve telefona 013 310 – 203 i 327 – 000, svaka prijava se zapisuju i radnci Higijene izlaze na teren kako bi uklonili kabasti otpad.

