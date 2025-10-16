Podrška zajednice od velikog značaja za slabovide i slepe

U Pančevu je i ove godine svečano obeležen Međunarodni dan slepih – Dan belog štapa. Tim povodom članovi i prijatelji Međuopštinske organizacije Saveza slepih u Pančevu organizovali su tradicionalno okupljanje i šetnju ulicama grada, prenosi RTV Pančevo.

Međuopštinska organizacija Saveza slepih u Pančevu obeležila je Međunarodni dan slepih – Dan belog štapa – okupljanjem članova i prijatelja u prostorijama Saveza, nakon čega je usledila šetnja centrom grada.

Ružica Antić, predsednica organizacije, tom prilikom se zahvalila svima koji su podržali ovu tradicionalnu akciju, čiji je cilj podizanje svesti javnosti o izazovima sa kojima se suočavaju slepe i slabovide osobe.

Događaju je prisustvovala i sekretarka Saveza slepih Srbije, Jelena Stojanović, koja je istakla da pančevački ogranak Saveza godinama uspešno funkcioniše i postiže zapažene rezultate. Naglasila je da je podrška zajednice od presudnog značaja za kvalitet života slepih i slabovidih osoba.

Međunarodni dan slepih i slabovidih ustanovljen je 1964. godine Rezolucijom američkog kongresa i od tada se različitim akcijama obeležava širom sveta. U Srbiji će centralna proslava ovog važnog datuma biti održana u Smederevu.

