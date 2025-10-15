Veliki maskenbal u Jabuci: Biti vila, veštica, princeza

Manifestaciju Dečja nedelja u Jabuci organizovala je Mesna zajednica Jabuka u saradnji sa Domom kulture „Kočo Racin“ i Osnovnom školom „Goce Delčev“.

Biti vila, veštica, princeza ili superheroj – pa makar i na samo dva sata! U tome je čar maskenbala, u kojima – nije tajna – neizmerno uživaju najmlađi. Ova činjenica bila je vrlo dobro poznata Mesnoj zajednici Jabuka, pa je u okviru obeležavanja Dečije nedelje u ovom mestu upriličeno i jedno druženje „pod maskama“ u Domu kulture, prenosi RTV Pančevo.

Vesela zabava za mališane protekla je u sjajnoj atmosferi, deca su uživala u igri sa vršnjacima i s ponosom pokazala najšarolikije maske i kostime, a sve je bilo upotpunjeno muzikom i igrom sa animatorima.

Dečja nedelja u Jabuci donela je mnogo radosti najmlađim sugrađanima. Za njih je pripremljen bogat i raznovrstan program koji je, između ostalog, uključivao i bazar, sportski dan, kreativne muzičke i likovne radionice.

Pitali smo najmlađe u kojim su aktivnostima učestvovali i šta im se najviše svidelo.

(RTV Pančevo)