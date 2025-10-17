Učenici saobraćajnog smera Mašinske škole polagali prvu pomoć

Znanje iz prve pomoći je obavezno za vozače ali i za ostale učesnike u saobraćaju. U Crvenom krstu Pančevo učenici Mašinske škole“Pančevo“ saobraćajnog smera polagali su prvu pomoć dok za ostale srednjoškolce nije obavezno, prenosi RTV Pančevo.

Učenici mašinske škole“Pančevo“ saobraćajnog smera polažu prvu pomoć u Crvenom krstu Pančevo koji ima licencu. Predavač Mirjana Jovanović istakla je to obavezno za učenike saobraćajnog smera i da se tu nauči koliko je pružanje prve pomoći važno i značajno za buduće vozače.

„Ovo nije novina što se tiče polaganje prve pomoći o zakonu o bezbednosti saobraćaja uveo kao obavezno .Kao predavač prve pomoći pohvaljujem ovakvu akciju jer je prva pomoć potreba iz naše kulture i ponašanja i samo pomoći je važna da se ovakava edukacija radi.Što se tiče Crvenog krsta on organizuje ovakve ispite i za građanstvo i zaposlene koji su takođe u obavezi, odnosno poslodavci da poštuju taj pravilnik“, ističe Mirana Jovanović predavač prve pomoći.

Obuka u polaganju prve pomoći obuhvata teoretski deo i praktični deo sa vežbanjem i simulacijom situacija u kojima se svako može naći. Ukoliko dođe do saobraćajne nezgode ili je vidimo na putu zakon nas obavezuje da stanemo i pružimo pomoć. Takođe u našoj obavezi je da pozovemo i službu Hitne pomoći.

(Pančevac/RTV Pančevo)