Učenici saobraćajnog smera Mašinske škole polagali prvu pomoć
Znanje iz prve pomoći je obavezno za vozače ali i za ostale učesnike u saobraćaju. U Crvenom krstu Pančevo učenici Mašinske škole“Pančevo“ saobraćajnog smera polagali su prvu pomoć dok za ostale srednjoškolce nije obavezno, prenosi RTV Pančevo.
Učenici mašinske škole“Pančevo“ saobraćajnog smera polažu prvu pomoć u Crvenom krstu Pančevo koji ima licencu. Predavač Mirjana Jovanović istakla je to obavezno za učenike saobraćajnog smera i da se tu nauči koliko je pružanje prve pomoći važno i značajno za buduće vozače.
Obuka u polaganju prve pomoći obuhvata teoretski deo i praktični deo sa vežbanjem i simulacijom situacija u kojima se svako može naći. Ukoliko dođe do saobraćajne nezgode ili je vidimo na putu zakon nas obavezuje da stanemo i pružimo pomoć. Takođe u našoj obavezi je da pozovemo i službu Hitne pomoći.
(Pančevac/RTV Pančevo)