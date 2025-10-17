Kulturna dešavanja Južni Banat

Opovo: Predstava za decu „Cvrčak i mrav“ 18. oktobra

19:00

17.10.2025

Podeli vest:

Plakat

 U velikoj sali Kulturnog centra Opovo, u subotu, 18. oktobra u 12 časova odigraće se predstava za decu „Cvrčak i mrav“.

Predstava po motivima Ezopove basne namenjena je deci od 3 do 10 godina.

Tagovi

Cvrčak i mrav predstava

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.