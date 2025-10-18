Kovačica: Danas simpozijum o Zuzani Halupovoj

U Kovačici, mestu koje već decenijama čuva tradiciju i duh naivnog slikarstva, danas Mesna zajednica i Galerija naivne umetnosti održava simpozijum sa međunarodnim učešćem povodom stogodišnjice rođenja Zuzane Halupove – jedne od najpoznatijih predstvnica kovačičke “škole” naive, javlja RTV Kovačica.

Dvadesetak učesnika iz Slovačke, Rumunije, Bosne i Hercegovine i Srbije okupiće se kako bi se podsetili života i stvralaštva umetnice čiji su radovi prepoznatljivi širom sveta po vedrim bojama, iskrenosti i toplini detinjstva koju je unosila u svaku svoju sliku. Međunarodna konferencija tako neguje nasleđe Zuzane Halupove kroz umetnost, prijateljstvo i zajedničku kulturnu baštinu.

Simpozijum počinje u 11 časova u sali Mesne zajednice u Kovačici.

(Pančevac/RTV Kovačica)