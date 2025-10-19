Kulturna dešavanja Južni Banat

Kovačica: Danas orguljaški koncert Sirome i Hegeduša

09:30

19.10.2025

Plakat

U Slovačkoj evangelističkoj crkvi u Kovačici, u nedelju 19. oktobra biće održan svečani orguljaški koncert posvećen uspomeni na posvećenje crkve.

Na koncertu će nastupiti Jan Hegeduš i Janko Siroma, poznati muzičari koji će svojom interpretacijom stvoriti svečanu i duhovnu atmosferu.

Organizator događaja je Slovačka evangelistička crkvena zajednica u Kovačici, koja i ove godine tradicionalno obeležava ovaj važan datum za vernike i lokalnu zajednicu. Koncert počinje u 19 sati.

(Pančevac)

