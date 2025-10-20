Pisci iz Pančeva na festivalu u Temišvaru

U Temišvaru je 17. oktobra održan osmi po redu Međunarodni festival humora i satire „Zeleni konj“ na kojem su učestvovali i književnici iz Pančeva Senka Pavlović i Aleksandar Čotrić. Ova međunarodna manifestacija okupila je i druge predstavnike iz Srbije (Bojan Ljubenović i Jovan Zafirović), te iz Severne Makedonije (Ljupka Cvetanova), Bosne i Hercegovine (Miladin Berić i Stanislav Tomić) i Rumunije (Ovidije Eftimiju i Jonuc Foltea).

Festival je, posle četiri godine neodržavanja, ponovo uspešno organizovao rumunsko-srpski pisac Goran Mrakić, ovoga puta uz podršku udruženja „Sačuvajmo nasleđe Temišvara“, čiji su predstavnici istakli da „Festival nastavlja tradiciju ujedinjavanja zajednica u multikulturalnom regionu Banata kroz smeh, pokazujući da humor ostaje najlepši zajednički jezik, sposoban da prevaziđe granice, jezičke i kulturne razlike“.

U prijatnoj atmosferi temišvarskog hotela „Ibis“, brojna publika je više od dva časa uživala u duhovitim, mudrim i kritičkim aforizmima, komentarima i pričama na oba jeziku, koje su je često podsticale da se nasmeje i aplaudira.

Aleksandar Čotrić je na Festivalu predstavio Antologiju rumunskog aforizma „Med i otrov“ na srpskom jeziku i Panoramu evropskog aforizma „Bauk aforizma kruži Evropom“, u kojoj su zastupljeni i autori iz Rumunije i Srbije. Panoramu je objavila Gradska biblioteka iz Pančeva. Čotrić je, govoreći o ovim svojim knjigama, rekao da su srpski i rumunski autori, među kojima je i Pančevac Zoran T. Popović, u samom evropskom vrhu po umetničkoj i filozofskoj vrednosti napisanih aforizama.

Senka Pavlović je pročitala priču iz svoje rukopisne zbirke „Dnevnik žene jednog humoriste“, koja će uskoro biti objavljena.

Goran Mrakić je istakao da su ciljevi Festivala „unapređenje saradnje između pisaca humorističko-satirične literature iz Rumunije i zemalja bivše Jugoslavije, bolje upoznavanje rumunske publike s njihovim stvaralaštvom u ovoj oblasti, te potvrđivanje uloge satire i humora kao živih oblika slobode izražavanja“.

Festival „Zeleni konj“, zaključili su učesnici i organizatori, pokazao je da nije samo festival, već proslava slobodnog duha i prijateljstva među narodima, događaj koji dokazuje da smeh može biti i čin kulture i most među ljudima.

